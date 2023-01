Qui a vraiment tué les lucioles dans les jeux vidéo « The Last of Us » et autres différences dans l’épisode 2

« The Last of Us » vient de sortir son deuxième épisode et, malgré le fait que la série HBO Max a collé assez étroitement à la histoire originale des jeux vidéoil y a quelques différences que nous avons pu identifier. Par conséquent, nous expliquons ici ce qu’ils sont.

Les Dimanche 22 février, le chapitre intitulé « Infected » est sorti (« Infected »), où plusieurs événements choquants se sont produits tels que la lutte contre un type spécial de zombie et la mort de l’un des personnages principaux jusqu’à présent.

Le programme dystopique est basé sur l’histoire de jeu vidéo du même nom développé par Naughty Dog en 2013. Les créateurs et les producteurs ont travaillé main dans la main avec l’un des esprits derrière le matériel original, mais il y a quand même eu quelques les décisions exécutives qui impliquent un changement de faits.

Avant de continuer, regardez ici la bande-annonce du chapitre 2 de « The Last of Us ».

QUELLES SONT LES DIFFERENCES ENTRE L’EPISODE 2 DE « THE LAST OF US » ET LES JEUX VIDEO ?

5. L’origine du champignon

L’une des premières différences apparues dans l’épisode 2 de « The Last of Us » était le explication de l’origine du champignon. Dans le jeu vidéo, l’histoire commence telle qu’elle est apparue dans la première : avec la propagation du Cordyceps à travers les États-Unis et l’apocalypse zombie qui s’ensuit.

Aucune information n’est donnée sur un foyer d’origine, encore moins précisent que les premiers cas sont survenus à Jakarta, en Indonésie. Ainsi, toute la séquence des premières minutes était un ajout à la série HBO Max. Cependant, cela peut être canon, puisque Neil Druckmann, le créateur du jeu, est impliqué dans le spectacle en tant que showrunner, scénariste et producteur exécutif.

4. La rencontre contre le Clicker si tôt

Dans les jeux vidéo, le chemin de Joel, Tess et Ellie à travers Boston pour se rendre à la mairie est beaucoup plus long et plein de scènes d’action dans lesquelles le groupe doit se battre, en premier lieu, avec des infectés réguliers (Runners).

Nous supposons qu’il s’agit d’une décision de l’exécutif de résumer ce processus, dans lequel peu d’événements importants ont lieu donc la confrontation avec les Clickers à l’intérieur du musée se produisent beaucoup plus rapidement que prévu.

L’infecté spécial qui est apparu au musée dans le chapitre 2 de « The Last of Us » est un Clicker, l’un des types les plus avancés (Photo : HBO)

3. Les fibres qui relient les infectés

La série « The Last of Us » donne une autre explication qui n’est pas tirée des jeux vidéo, mais des recherches des créateurs sur le fonctionnement des champignons dans la vraie vie. A l’intérieur, ils ont découvert que ces organismes peuvent devenir parmi les plus grands et être connectés.

« Craig (Mazin) a eu cette idée, que j’ai adorée, que la façon dont les champignons fonctionnent est parfois l’un des plus gros organismes qui peuvent être dans une forêt. C’est un organisme unique qui peut communiquer avec différentes parties de celui-ci. Si vous frappez un pendule ici, à un kilomètre de distance, vous réveillerez peut-être une horde d’infectés qui viendront maintenant vous chercher», a expliqué Neil Druckmann dans la vidéo « À l’intérieur de l’épisode 2 » de la série.

Ce changement serait très important à l’avenir, car signifie un risque accru pour les survivants lors de l’entrée dans des zones biologiquement contaminées.

« Il y a ce mécanisme appelé ‘Forest Web’, les champignons peuvent communiquer chimiquement sur des distances incroyables. Ce sont des organismes impressionnants et terrifiants», a complété Craig Mazin.

2. Les lucioles ne sont pas mortes d’un infecté

Semblable à la cinématique originale, en arrivant à l’hôtel de ville, le trio retrouve les lucioles mortes. Ici, cependant, la différence réside dans ce qui a causé sa mort.

Alors que dans la série, c’est parce que l’un des membres a été infecté et cela a conduit à une fusillade, dans le jeu vidéo, c’était en fait Phaedra qui les a assassinés après avoir découvert qu’ils avaient une base là-bas.

1. La mort de Tess est due à Phaedra

La mort de Tess maintient également certaines différences avec le matériel original. Bien que dans les deux cas, elle se soit sacrifiée pour sauver Joel et Ellie, sachant qu’elle devait mourir de toute façon parce qu’elle était infectée, ce qui est différent c’est comment il meurt.

Dans la série, ils ont montré qu’une horde d’infectés ont été réveillés par les fibres du champignon et se sont précipités en direction de la mairie. Par conséquent, Tess a tout rempli d’essence et a fait sauter l’endroit avec les zombies à l’intérieur, afin que les autres puissent s’échapper.

En revanche, dans le jeu vidéo de Naughty Dog, ceux qui ils sont persécutés par PHÈDREqui arrivent dans des chars. Tess reste derrière pour les retenir le plus longtemps possible à l’aide de son pistolet, mais finit par se faire tirer une balle dans la tête..

« C’était l’un des changements que nous avons apportés du jeu au programme. Dans le jeu, c’était l’armée qui poursuivait le groupe, mais nous avons estimé que ce n’était pas durable. Je pense que c’est plus dramatique et intéressant (que les infectés aient été) que ce qui se passe dans le jeuDruckmann a expliqué.