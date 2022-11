The Sandman : Neil Gaiman ne choisirait pas David Bowie pour jouer Lucifer

Le créateur de »L’homme de sable », Neil Gaïmana récemment confirmé qu’il n’avait pas embauché David Bowie pour qu’il joue Lucifer dans l’adaptation de Netflix, même après que l’apparence du personnage soit basée sur le défunt chanteur.

« Je n’aurais pas choisi David Bowie tel qu’il était avant sa mort, car l’idée générale était que Lucifer devait ressembler à un bel ange », a déclaré l’auteur qui a précédemment confirmé qu’il était basé sur Bowie pour l’apparition de Lucifer dans le bandes dessinées de »The Sandman ».

« J’aurais absolument choisi David Bowie si nous avions une machine à voyager dans le temps et un appareil de clonage et nous aurions pu avoir David à tout moment entre son 20e anniversaire et disons son 50e anniversaire, et je l’aurais choisi à ce moment-là », a poursuivi Gaiman.

Dans la série, on peut voir gwendoline christie comme Lucifer, étant un changement de sexe du personnage. Bien que ce choix ait été critiqué par plusieurs fanatiques, Gaiman est resté inébranlable dans son soutien à elle et au reste du casting de la série fantastique.

Christie a depuis révélé qu’elle avait écrit à Gaiman pour exprimer sa gratitude après avoir appris à quel point il était déterminé à la défendre, elle et ses co-stars.

Le sexe de Lucifer n’était pas la seule chose que l’adaptation de » The Sandman » a changé sur le personnage. Le souverain de l’enfer a également plus d’influence dans la série que dans les bandes dessinées, affrontant Dream, joué par Tom Sturridge, directement dans la saison 1.

Gaiman a expliqué la raison de ce changement, insistant sur le fait qu’il était inutile de choisir une actrice du calibre de Christie et de ne pas tirer le meilleur parti de son talent et de sa présence physique. » Vous la voulez sur scène autant que possible. Vous dites: « Eh bien, nous avons ce match fabuleux ici » », a-t-il déclaré.

Le réalisateur a également déclaré que dans la deuxième saison de »The Sandman », nous verrons le match revanche entre Dream et Lucifer, assurant que le couple se retrouvera au début de la saison 2, assurant que tous ceux qui n’ont pas lu de bandes dessinées sera surpris.

»The Sandman » est disponible sur le catalogue Netflix. La deuxième saison n’a pas encore de date de sortie.