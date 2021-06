Borderlands First Look révèle les personnages du film de jeu vidéo d’Eli Roth

Peu de temps après que la star Jamie Lee Curtis a révélé une image de silhouette du Frontières personnage principal du film Lilith, plusieurs images sur le même thème ont maintenant été dévoilées taquinant le reste de la distribution principale. En commençant par Kevin Hart dans le rôle de Roland, chaque nouvelle image n’est à nouveau qu’une silhouette, bien que chacune taquine au moins le même niveau de précision dans la conception que celle de Lilith.

Cate Blanchett, double lauréate d’un Oscar, fait équipe avec Kevin Hart dans Borderlands du réalisateur Eli Roth. Lilith (Blanchett), une tristement célèbre chasseuse de trésors au passé mystérieux, retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandora pour retrouver la fille disparue d’Atlas (Edgar Ramirez), le SOB le plus puissant de l’univers

Elle forme une alliance inattendue avec une équipe hétéroclite d’inadaptés – Roland (Hart), autrefois un soldat très respecté, mais maintenant désespéré pour la rédemption ; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), une démolition sauvage pré-adolescente; Krieg (Florian Munteanu), le protecteur musclé de Tina, défié sur le plan rhétorique ; Tannis (Curtis), le scientifique qui a tout vu ; et Claptrap (Black), un robot toujours sage.

Ces héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et de dangereux bandits pour retrouver et protéger la fille disparue, qui détient peut-être la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait être entre leurs mains – mais ils se battront pour quelque chose de plus : l’un pour l’autre. Basé sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, bienvenue dans Borderlands.

« Très bien #Roland, ancien soldat de la Crimson Lance », commence la première description. « En partie bandit, en partie chasseur et en partie renégat… Mais tout ce que je suis autorisé à vous montrer, c’est la partie silhouette. #BorderlandsMovie va être SAUVAGE et nous avons hâte que vous voyiez ce que nous avons été jusqu’à! »

Ensuite, Tina, jouée par Ariana Greenblatt, qui dans le jeu vidéo est une experte en démolition de 13 ans. « Voici une petite ombre en forme de #TinyTina ! C’est juste votre orpheline interplanétaire typique avec un véritable amour pour faire exploser des choses. Elle adore aussi les goûters avec des animaux en peluche ! Préparez-vous pour BADONKADONK TIME (alias #BorderlandsMovie) ! »

« Pas votre psychopathe moyen… #Krieg essaie juste de traverser chaque jour à Pandora, un saccage à la hache à la fois. Il est aussi le meilleur ami de #TinyTina. #BORDERLANDSMOVIE !! » Joué par Shang-Chi et la légende des dix anneaux star Florian Munteanu, Krieg ressemble encore beaucoup à son homologue numérique.

Enfin, nous avons Jack Black comme petit robot connu sous le nom de Claptrap. « CL4P-TP est un robot d’intendance à usage général (pensez à un Roomba à l’épreuve des balles avec des connaissances illimitées mais une anxiété paralysante). S’il avait des amis, ils l’appelleraient #CLAPTRAP ! Préparez-vous pour #BorderlandsMovie, maintenant en production ! »

Réalisé par Eli Roth d’après un scénario écrit par Roth et Craig Mazin, Frontières suit Lilith (Cate Blanchett), un hors-la-loi tristement célèbre au passé mystérieux, qui retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandora pour retrouver la fille disparue du plus puissant SOB de l’univers, Atlas (Édgar Ramírez). Lilith forme bientôt une alliance avec une équipe inattendue – Roland (Kevin Hart), un ancien mercenaire d’élite, maintenant désespéré pour la rédemption; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), une démolition sauvage pré-adolescente; Krieg (Florian Munteanu), le protecteur musclé de Tina, défié sur le plan rhétorique ; Tannis (Jamie Lee Curtis), le scientifique avec une emprise ténue sur la raison ; et Claptrap (Jack Black), un robot toujours sage.

Ces héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et de dangereux bandits pour retrouver et protéger la fille disparue, qui détient peut-être la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait être entre leurs mains – mais ils se battront pour quelque chose de plus : l’un pour l’autre. Aux côtés du casting principal, Frontières mettra en vedette plusieurs autres personnages qui devraient être familiers aux fans du jeu, dont Édgar Ramírez comme Atlas, Olivier Richters comme Krom, Janina Gavankar comme commandant Knoxx, Gina Gershon comme Mad Moxxi, Charles Babalola comme Hammerlock et Benjamin Byron Davis comme Marcus.

Basé sur la franchise de jeux de rôle d’action et de tir à la première personne qui a débuté en 2009, Frontières a amassé un casting très impressionnant, le studio espérant sans aucun doute que le premier film à venir engendrera une franchise basée sur le jeu vidéo. Avec le talent impliqué, il est difficile d’imaginer que ce ne sera pas le cas. Frontières est maintenant en production et devrait être distribué aux États-Unis par Lionsgate.

