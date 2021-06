SpaceX Dragon s’amarre à la station spatiale pour livrer de nouveaux panneaux solaires et des tonnes de fournitures

CAP CANAVERAL, Floride — A EspaceX Le cargo Dragon est arrivé à la Station spatiale internationale aujourd’hui (5 juin) pour livrer de nouveaux panneaux solaires ainsi que des tonnes d’expériences de recherche et de fournitures de la NASA dans le cadre de la 22e mission de réapprovisionnement en fret de l’entreprise.

Les sans équipage Dragon en liaison autonome avec le laboratoire en orbite à 5h09 EDT (0909 GMT), parking côté zénith ou côté espace du module Harmony de la station. L’amarrage a eu lieu environ 40 heures après le lancement du Dragon sur une fusée Falcon 9 Jeudi (3 juin) depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Au moment de l’amarrage, les deux vaisseaux spatiaux naviguaient sur environ 258 miles (415 kilomètres) au-dessus de l’océan Pacifique Sud.

« C’était une excellente approche et c’était génial de le voir arriver, et nous sommes heureux qu’il soit là », a déclaré l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough aux contrôleurs de vol après l’amarrage. « Nous attendons avec impatience toute la science et les autres avantages qu’il a apportés avec nos panneaux solaires EVA. Cela va être quelques semaines formidables alors que nous allons entrer dans Dragon et sortir les choses. »

Le cargo SpaceX CRS-22 Dragon s’approche de la Station spatiale internationale le 5 juin 2021 lors d’opérations d’amarrage pour livrer plus de 7 300 livres. (3 311 kg) de fournitures au laboratoire en orbite. (Crédit image : NASA TV)

La mission Dragon CRS-22 de SpaceX est le deuxième navire ravitailleur amélioré à s’arrimer à la Station spatiale internationale (ISS) sans l’aide d’astronautes, qui utilisent généralement le bras robotique Canadarm2 de la station pour saisir les cargos entrants et les attacher manuellement à la station. Cependant, deux membres d’équipage de l’Expédition 65 – Kimbrough et sa collègue astronaute de la NASA Megan McArthur – ont surveillé l’amarrage depuis l’intérieur de l’observatoire Cupola de la station.

L’arrivée de ce vaisseau spatial cargo Dragon CRS-22 amélioré portera à deux le nombre total de véhicules SpaceX. Un autre vaisseau spatial Crew Dragon, qui a amené quatre astronautes à la station spatiale en avril sur le Mission équipage-2 , est également actuellement amarré au module Harmony.

« La capture dure est terminée et c’est une belle journée pour voir un autre Dragon sur l’ISS [International Space Station] », a communiqué par radio le communicateur du vaisseau spatial Leslie Ringo à l’équipage de la station après s’être amarré du contrôle de mission de la NASA à Houston.

Ce Cargo Dragon est le deuxième véhicule de ravitaillement de SpaceX à s’arrimer de manière autonome à la station spatiale. C’est une nouvelle fonctionnalité grâce à certaines refontes que SpaceX a apportées à son vaisseau spatial cargo Dragon. Les améliorations permettent non seulement au véhicule de s’amarrer à la station (son prédécesseur était agrippé par le bras robotique de la station et amarré à la station avec l’aide d’astronautes à bord), mais ont également augmenté la capacité de chargement de l’engin d’environ 20 %, permettant plus de science .

Ce Dragon sera le deuxième à amerrir dans l’océan Atlantique après un séjour d’un mois attaché à l’ISS. Ce changement permet aux chercheurs de recevoir leurs précieuses cargaisons beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

À bord du vaisseau spatial Dragon CRS-22 pèse 7 300 livres. (3 311 kilogrammes) de fournitures et d’enquêtes scientifiques, y compris deux tout nouveaux panneaux solaires en déploiement qui contribueront à augmenter l’alimentation électrique de la station spatiale. Construits par RedWire et Boeing, les panneaux sont les deux premiers d’un ensemble de six qui seront installés sur la station dans les prochains mois.

Baptisé iROSA (ISS Roll-Out Solar Array), le premier ensemble de panneaux solaires flexibles sera installé ce mois-ci dans le cadre d’une série de sorties dans l’espace réalisées par Shane Kimbrough et Thomas Pesquet, les 16 et 20 juin. La conception a d’abord été testée comme dans le cadre d’une démonstration technologique lors d’une précédente mission de réapprovisionnement.

En plus de l’ISS, les panneaux solaires seront utilisés pour de futures missions, telles que le test de redirection double astéroïde (ou DART), qui devrait être lancé sur une fusée SpaceX plus tard cette année. Il sera également utilisé sur le projet Lunar Gateway de la NASA, qui fait partie du programme lunaire Artemis de l’agence.

Également à bord du vaisseau spatial Dragon CRS-21 pèse plus de 2 000 livres. (907 kilogrammes) d’expériences scientifiques, y compris certains organismes intéressants comme les tardigrades (également appelés « ours d’eau ») et le calmar Bobtail.

La mission Dragon CRS-22 marque la deuxième mission de fret que la société a effectuée dans le cadre de son deuxième contrat de services de réapprovisionnement commercial avec la NASA, appelé CRS-2.

SpaceX a signé son premier contrat de ce type avec la NASA en 2008, acceptant initialement de lancer 12 missions cargo vers la station spatiale entre 2012 et 2016. La NASA a prolongé ce contrat pour inclure un total de 20 vols cargo Dragon, pour un coût total d’environ 700 millions de dollars. 2015. (Northrop Grumman, anciennement connu sous le nom d’Orbital ATK, a également reçu un contrat pour transporter du fret de la NASA sur son vaisseau spatial cargo Cygnus.)

Selon Montalbano, le cargo Dragon restera amarré à la station spatiale jusqu’en juillet. Une fois le Cargo Dragon parti, le Crew Dragon actuellement amarré à la station changera de place de stationnement, ouvrant un port sur l’ISS pour un vaisseau spatial Boeing Starliner sans équipage, qui devrait être lancé lors de son vol d’essai OFT-2 vers la station le 30 juillet. .

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.