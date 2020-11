Est-ce que Drew Scott est un vrai agent immobilier?

Pour les grands amateurs d’émissions de télé-réalité HGTV, ils peuvent être intéressés à regarder Property Brothers. L’un des hôtes est Drew Scott, et il aide les propriétaires à trouver une maison négligée pendant que son frère, Jonathan Scott, rénove la maison. Être moulé sur le spectacle peut être difficile, car l’une des exigences est d’avoir un budget de rénovation et de conception d’au moins 90 000 €.

La série est devenue populaire parmi les fans. C’est la bonne combinaison d’achat et de rénovation. Mais Drew Scott est-il un vrai agent immobilier?

(LR) Drew Scott et Jonathan Scott | Jason Mendez / Getty Images

Tout sur ‘Property Brothers’

Property Brothers est une série télévisée mettant en vedette Drew Scott et son frère jumeau, Jonathan. Scott est un expert en immobilier qui recherche des maisons pour des clients, et son frère les rénove pour obtenir exactement ce que les propriétaires veulent.

Le but du salon est d’aider les acheteurs à trouver la maison parfaite et à la s’approprier. Cependant, cela se fait généralement selon un budget et un calendrier stricts. Les deux frères ont déclaré à HGTV qu’ils montraient aux gens comment tirer le meilleur parti de leur petit budget.

«Nous leur donnons cet espoir de vivre une vie qu’ils veulent vivre», a déclaré Scott. Lui et son frère croient que chaque maison a le potentiel d’être belle. Une fois que les acheteurs ont déterminé quelle maison acheter et ce qu’ils veulent, les frères se mettent au travail.

Non seulement les propriétaires ont la possibilité de faire rénover leur nouvelle maison, mais ils gardent également tous les meubles. Les frères incorporeront même des pièces sentimentales dans la conception de la maison.

Autres projets sur lesquels Drew Scott a travaillé

Tandis que Property Brothers est un incontournable de longue date sur HGTV, ce n’est pas le seul projet de Scott. Il avait exploré le théâtre avant de devenir une star de télé-réalité. Il avait un rôle d’invité dans l’émission Smallville. Il a également joué dans Maison de jeu.

Scott et son frère ont écrit leur premier livre en 2016 intitulé Dream Home: Le guide ultime des Property Brothers pour trouver et réparer votre maison parfaite. Ils ont également écrit un mémoire ensemble. Il en faut deux: notre histoire détaille comment les frères et sœurs sont devenus célèbres.

Scott a travaillé sur plusieurs retombées, telles que Acheter et vendre et Frère contre frère. Il a également aidé à produire Property Brothers: Forever Home. Il y a plus en magasin pour Drew puisque HGTV a des plans pour lui et Jonathan. Certains de leurs plans comprennent un podcast et un magazine.

Drew Scott a sa licence en immobilier

Scott a fait savoir qu’il était un expert en matière d’immobilier. Une partie de son travail dans l’émission consiste à trouver la bonne maison à acheter et à rénover par les propriétaires. Cependant, certains téléspectateurs se demandent depuis combien de temps il est agent immobilier.

Scott est un agent immobilier agréé. Selon Real Estate Magazine, il a obtenu sa licence en 2004. Lui et son frère ont créé la même année une société d’investissement appelée Scott Real Estate. L’animateur de télévision est un agent immobilier depuis environ 16 ans.

Cependant, Scott a acquis une expérience dans l’immobilier avant d’obtenir une licence. Il a commencé à travailler dans l’industrie à l’âge de 18 ans. Lui et Jonathan ont acheté leur première maison alors qu’ils étaient encore étudiants à l’Université de Calgary.

Ils ont ensuite loué des chambres à des étudiants pour 800 € par mois. Pendant plusieurs années, il avait fait appel à des agents immobiliers locaux pour investir dans des propriétés résidentielles. Les agents immobiliers leur ont souvent dit que certains investissements étaient impossibles. Finalement, Scott a obtenu sa licence après leur avoir prouvé le contraire plusieurs fois, et cela lui a clairement bien servi.