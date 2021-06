Dans le cadre d’une nouvelle initiative de collecte de fonds au profit du St. Jude Children’s Research Hospital, vous pouvez désormais créer votre propre « équipe » pour le prochain Inspiration4 mission en orbite terrestre.

En septembre, quatre citoyens privés devraient devenir astronautes alors qu’ils se lancent dans la mission Inspiration4, qui les emmènera autour de la Terre à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon. La mission a été réservée par le milliardaire technologique Jared Isaacman à la fois comme une initiative de vol spatial et un moyen de collecter des fonds pour St. Jude.

Aujourd’hui, St. Jude a « fait monter la barre » avec ses objectifs de collecte de fonds pour Inspiration4. L’organisation à but non lucratif, qui est à la fois un hôpital pour enfants et un centre de recherche luttant contre les cancers pédiatriques et d’autres maladies, a introduit « Crews ». Il s’agit d’une nouvelle façon pour les gens de s’impliquer, car ils peuvent former leur propre « équipe » pour aider à collecter des fonds pour l’organisation.

Avec « Crews », les gens peuvent réunir un groupe d’amis pour collecter des fonds en équipe pour l’organisation. Les équipages et les personnes qui collectent des fonds bénéficieront en plus de prix spatiaux après le décollage de la mission. « Après le lancement d’Inspiration4, vous pourrez choisir votre récompense en fonction du montant que vous avez collecté pour les enfants de St. Jude » le site de l’organisation lit .

De plus, pour ceux qui cherchent à faire un don de manière plus traditionnelle, St. Jude a un certain nombre de prix pour les contributeurs, y compris une épinglette commémorative en émail et même une chance de faire une rencontre avec l’équipe d’Inspiration4, qui comprend Isaacman comme ainsi que la survivante du cancer des os chez les enfants Hayley Arceneaux, assistante médicale au St. Jude’s Children’s Research Hospital; ingénieur de données Chris Sembroski ; et géoscientifique, communicateur scientifique et artiste Sian Proctor .

Proctor et le reste de l’équipage ont été entraînement dur au travail pour leur prochaine mission à SpaceX avec des simulations de Crew Dragon, des randonnées dans la nature et bien plus encore.

« Qui veut faire partie de mon équipage ? » Proctor a tweeté avec l’annonce de St. Jude sur la nouvelle initiative « Crews ».

Qui veut faire partie de mon équipage ?

En tant qu’effort supplémentaire de collecte de fonds, St. Jude organise une vente aux enchères avec la mission Inspiration4. Les deux articles actuellement disponibles pour cette vente aux enchères sont un forfait d’une valeur de 5 000 € qui comprend l’hébergement, un dîner privé et plus (non spécifié) pour le lancement de la mission le 15 septembre (l’enchère actuelle pour cela est de 3 361 €); et la possibilité de mettre votre nom sur le drapeau Inspiration4 qui doit être envoyé dans l’espace (il est également évalué à 5 000 €, avec une enchère actuelle à 1 300 €).

