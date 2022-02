Miss 89 : Bárbara López, l’une des protagonistes, s’est exprimée sur les enjeux de la nouvelle série StarzPlay

INTERVIEW EXCLUSIVE

Le 27 février prochain s’ouvre mademoiselle 89 Grâce à StarzPlay et, exclusivement avec Spoiler, Bárbara López a avoué ce que c’était que de travailler sur cette série dramatique. Découvrez l’intégralité de l’interview !

Ce dimanche 27 février, les fans de StarzPlay auront du nouveau contenu pour se divertir. C’est qu’après un long processus de création et de promotion, mademoiselle 89. La série, créée au Mexique, donnera beaucoup à dire en raison de l’intrigue choquante et controversée qu’elle aborde. Se déroulant en 1989, cette fiction scénarisée par l’Argentine Lucía Puenzo montre la face sombre des concours de beauté et, en plein féminisme, montre la femme comme un produit.

mademoiselle 89 suit l’histoire d’un groupe de 32 jeunes, tous âgés de moins de 25 ans, qui sont attirés par les concours les plus célèbres de leur pays. Le synopsis officiel se lit comme suit: « Il s’agit d’un thriller dramatique sophistiqué de la visionnaire Lucía Puenzo (La Jauría) et se déroule dans le glamour du Mexique des années 1980. Il suit Concepción (Ilse Salas), la matriarche du concours de beauté le plus important du pays, qui avec elle Un groupe d’experts des maquilleurs, des entraîneurs personnels et même des chirurgiens plasticiens accueillent les 32 finalistes de chaque État dans leur ranch La Encantada. Là, les participants vivront une formation difficile de 3 mois jusqu’à ce qu’ils atteignent le concours de beauté Miss Mexique.”.

Et, sous cette prémisse, Bárbara López s’est entretenue exclusivement avec spoilers raconter le challenge que cette série était pour elle et à quel point c’était important pour elle. L’actrice joue Dolores Guerrero, l’une des candidates les plus fortes et, en même temps, avec une histoire incroyablement difficile. Pour cette raison, l’artiste mexicaine a dû se préparer d’une manière incroyable pour donner vie à une femme aussi importante qu’elle. « Les réalisateurs m’ont aidé à extraire toute cette énergie de moi et, eh bien, la vérité est que j’espère que nous y sommes parvenus car c’était très compliqué pour moi», a-t-il commencé par dire.

Puis, il a assuré qu’alors qu’il était sur le point de commencer le tournage, il s’est cassé le genou et a pensé qu’il était sur le point de ne pas participer à la série. « J’ai continué à récupérer, il était donc difficile pour moi de lui donner cette force, ce mouvement et cette énergie que Dolores a si je récupérais physiquement. Eh bien, c’était difficile de pouvoir lui donner ce pouvoir et cette énergie« , étaient ses mots exacts. Bien que, à vrai dire, son rôle soit l’un des meilleurs de toute la bande. C’est parce que, selon ce qu’il a avoué avant spoilerselle était très intéressée par ce personnage car c’était un défi complet pour elle.

« Je suis très intéressé à faire des choses qui me mettent au défi, des choses qui me font peur, des choses que je n’ai pas vécues, que je n’ai pas faites et tout ça, n’est-ce pas ? Je pense qu’une partie de moi veut vraiment vivre des choses que je n’ose pas, donc créer des personnages est la seule façon pour moi de faire les choses que j’aimerais faire.« , mentionné. De plus, comme si cela ne suffisait pas, López a avoué que Dolores est le personnage qui l’a rendue la plus forte et, à son tour, celui qui l’a le plus aidée à grandir en tant qu’actrice. Pour cette raison, il a défini cette femme puissante avec trois caractéristiques simples : «Un grand coeur, une bête, mais aussi charmante« , il prétendait.

mademoiselle 89 C’est, sans aucun doute, la série qui a tout pour devenir un succès puisque, dès le premier épisode, Puenzo propose une réflexion sur les canons de la beauté en même temps que le féminisme est à son apogée. Pour cette raison, pour Bárbara López cette série n’a pas été difficile puisque, comme elle l’a expliqué, son personnage et celui de ses collègues ont vécu des choses pour lesquelles ils se battent depuis longtemps. « Le féminisme s’est formé depuis longtemps et c’est maintenant qu’il a acquis le plus de pouvoir. Cependant, nous avons vécu un processus où cela n’existait pas et les femmes avaient beaucoup moins de pouvoir que nous en avons maintenant. Ce n’était donc pas si difficile de comprendre ce monde, car je pense que nous l’avons vécu de bien des manières.« , Colline.

