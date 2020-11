Boosie Badazz dit que Lil Wayne n’est pas dans son héritage noir

Lorsque Lil Wayne a approuvé Donald Trump à la présidence, certains ont dit qu’ils étaient choqués, tandis que d’autres ne semblaient pas du tout surpris. (Rétrospectivement, Weezy cherchait peut-être à obtenir un pardon pour ses accusations d’armes à feu fédérales.)

Boosie Badazz a déclaré qu’il n’était pas surpris par l’approbation. Il en a parlé à VladTV et a déclaré que Weezy semble mettre de l’argent devant les Noirs. [Head to the 1:45 mark]

« Je pense vraiment qu’il se considère plus comme riche », a déclaré Boosie. « Wayne pense probablement à son sac et à sa famille et il a le droit de penser de cette façon s’il veut penser de cette façon, mais je ne pourrais jamais … Je ne pense pas que Wayne soit passionné par notre héritage noir. »

Trump a été accusé d’avoir recruté des rappeurs pour l’aider à obtenir plus de votes noirs juste avant les élections.

Lil Pump est un autre rappeur qui l’a approuvé, et Rich The Kid a déclaré que la campagne Trump avait tenté de le soudoyer pour une approbation, mais il les avait refusés. 50 Cent a également déclaré que la campagne de Trump l’avait contacté et lui avait offert sept chiffres pour un cosignataire.

Êtes-vous d’accord avec l’évaluation que Boosie fait de Wayne?