Les garçons d’honneur ont démissionné après que le marié ait demandé deux enterrements de vie de garçon à Vegas pour tromper sa fiancée

L’enterrement de vie de garçon de Vegas est une tradition pré-mariage depuis des années, et les enterrements de vie de garçon ont la réputation d’être des débauches. Après tout, combien de films y a-t-il eu sur la tricherie lors d’un enterrement de vie de garçon ?

Un gars sur Reddit a décidé de vraiment s’appuyer sur cette perception et a essayé de pousser ses plans à l’extrême le plus cliché possible – et est maintenant choqué au fond de lui qu’il ait été qualifié de « groomzilla » et que son garçon d’honneur ait tous refusé de participer.

Les garçons d’honneur d’un gars ont refusé sa demande de se rendre à Las Vegas deux fois pour deux enterrements de vie de garçon.

Cela seul demande beaucoup – et beaucoup, beaucoup trop selon les normes de la plupart des gens. Deux billets d’avion, deux week-ends loin de chez soi, deux séjours à l’hôtel, pour qui ce type se prend-il ? Mais ce n’était que la moitié de ce qui a fait rechigner son garçon d’honneur.

Le marié voulait deux enterrements de vie de garçon afin de pouvoir assister à deux « événements uniques » à Las Vegas.

« Je veux faire mon enterrement de vie de garçon à Vegas, en fait, je l’ai toujours fait », écrit-il. Mais quand est venu le temps de le faire, il s’est retrouvé dans un pétrin – les deux choses qu’il veut faire pour célébrer son mariage imminent sont deux week-ends opposés – « le week-end du Memorial Day (Steve Aoki à wet republic) et le week-end après (un événement spécial unique dans une vie). »

La plupart d’entre nous choisiraient l’un ou l’autre ou resteraient à Vegas pendant une semaine entière, mais cela ne fonctionnerait pas pour ce marié. « Je dois travailler entre les deux », écrit-il, « [so] J’ai pensé que mes amis seraient cool de voler deux fois. Après tout, c’est Vegas, qui n’aimerait pas ça ? »

Mais il a largement mal calculé l’intérêt de ses amis pour Vegas. « Quand j’ai demandé, 10 sur 10 ont dit que j’étais trop exigeant et que je devais choisir un événement », écrit-il. « Six d’entre eux ont dit que c’était beaucoup demander de voyager pendant la période, et deux ont dit que leurs enfants et leurs femmes étaient plus importants [than] Steve Aoki le Memorial Day. » Difficile de leur reprocher là-bas. Mais ce n’était qu’une partie de l’histoire.

Le marié a révélé plus tard que « l’événement unique » trompait sa fiancée avec sa star adulte préférée sur OnlyFans.

À première vue, les demandes du marié semblaient simplement égocentriques. Mais lorsqu’il a été poussé par ses collègues Redditors, il est sorti avec une toute autre version de l’histoire qu’il avait habilement omise – les festivités du deuxième week-end consistaient à aller à une rencontre avec son modèle porno préféré. Qui, affirme-t-il, l’a personnellement contacté sur OnlyFans pour l’inviter à son événement.

Crédit photo : @ask_aubry/Twitter

« Un événement unique dans une vie » est une façon très intéressante de décrire la tricherie lors d’un enterrement de vie de garçon, bien sûr, mais lorsqu’il a été pressé par ses collègues Redditors, le marié a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de mal dans ses plans, car il « voulait juste[s] de la rencontrer dans la vraie vie, c’est tout », et« ne peut pas laisser passer l’occasion de la rencontrer. et ses collègues.

Crédit photo : @ask_aubry/Twitter

Pourtant, il maintient que ce qu’il fait n’est pas de la triche – et beaucoup de gens seraient d’accord avec lui, bien sûr.

Les gens ont des définitions différentes de ce qui constitue l’infidélité, et un tour de danse n’est pas du sexe, après tout. Mais quand quelqu’un lui a demandé si sa fiancée serait d’accord avec tout ça, il n’a même pas essayé de cacher la vérité, écrivant qu' »elle romprait le mariage immédiatement » si elle savait même qu’il était abonné à ses OnlyFans, laissez seul qu’il recevait des lap dances d’elle.

Les amis du marié ont non seulement refusé d’aller à son enterrement de vie de garçon, mais ils ont complètement abandonné son mariage, et il se sent totalement trahi.

Le marié manquait peut-être de scrupules, mais finalement, ses amis ne l’étaient pas. « [They are] tous mes amis de longue date du lycée et de l’université », écrit-il, « donc ce sont des gars que je pensais être mon voyage littéral ou mourir mais maintenant il semble que quelque chose d’aussi simple que mon enterrement de vie de garçon va briser le groupe d’amis . »

Il pensait mal. Lorsqu’il a expliqué que « faire des trucs pour des amis fait partie du pacte que nous faisons – » faire des trucs « dans ce cas, le faciliter en trichant lors d’un enterrement de vie de garçon et en dépensant des milliers de dollars pour le faire – ses amis ont abandonné le tout. » Tout à l’heure, j’ai reçu 8 réponses allant de « arrêtez-vous » à « je n’ai plus la noce mec, je n’ai pas besoin d’être coupable d’un voyage que je ne veux pas faire de toute façon » », écrit-il.

Vraiment, ce gars semble être le ne plus ultra d’ignorants. Comme l’a révélé un autre Redditor, avant que son message d’origine ne soit supprimé, il s’est également plaint que ses amis « ne veulent pas payer deux fois pour lui, même s’il a participé à leurs enterrements de vie de garçon », qui étaient un match de baseball et un voyage à Six Flags en le même état dans lequel ils vivent tous. Et, vous savez, il ne l’obligeait pas à les aider à tromper leurs futures épouses.

En fin de compte, un détective Reddit a trouvé le gars sur LinkedIn et a également trouvé sa fiancée, et l’a alertée de la situation. Avant de le supprimer, il a ajouté un addendum à son message original sur Reddit qui disait : « J’ai dû supprimer mon LinkedIn, merci d’avoir foutu en l’air toute ma vie. » Je suis sûr que vous avez fait ça tout seul, monsieur.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, les médias sociaux et les sujets d’intérêt humain.