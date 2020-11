Leaked Eternals Art unit la nouvelle équipe de super-héros cosmiques de Marvel

Plusieurs nouvelles images promotionnelles représentant Marvel’s Éternels ont maintenant fui en ligne, nous donnant un bon aperçu de l’équipe de super-héros cosmiques. Bien que les images ne soient pas en couleur, les costumes qui ornent The Eternals semblent certainement appartenir au MCU, chaque personnage posant de manière typiquement héroïque. Avec un aperçu des principaux acteurs de Éternels, le matériel promotionnel propose également un bref synopsis du film.

Fuite d’une photo des Eternals et je suis énervé que nous n’ayons pas au moins eu de bande-annonce de TEASER. pic.twitter.com/qrYs2bHsPE – TÂCHEZ le vieux bâtard ringard #BlackLivesMatter (@UpToTASK) 4 novembre 2020

« Les éternels sont une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années. Ces super-héros protègent les humains depuis la nuit des temps. »

Éternels est réalisé par Chloé Zhao avec un scénario de Matthew et Ryan Firpo. Le film met en vedette Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig, Gemma Chan comme Sersi et Kit Harington comme Dane Whitman, alias le chevalier noir.

les costumes Eternals sont colorés mais la nouvelle photo qui vient de tomber ne le montre pas et je ne pense pas que les costumes soient fades, je les aime vraiment. pic.twitter.com/ExqkQs43Cs – T’Challa Stan (@ KhameekJ03) 4 novembre 2020

Éternels reprend suite aux événements de l’année dernière Avengers: Fin de partie. Les Eternals, une race extraterrestre immortelle créée par les Célestes qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels explorera plus en détail le côté cosmique de l’univers cinématographique Marvel, avec l’actrice Lia McHugh, qui joue l’Éternel, Sprite, taquinant récemment la portée épique du film. « Oh mon Dieu, chaque jour était une surprise. C’était complètement fou », a-t-elle déclaré en parlant de son rôle à ComicBook.com. « Le budget et le [production] niveau, ils sont tellement extravagants sur tant de choses, et les gens avec qui j’ai travaillé étaient incroyables. J’ai passé un très bon moment à Londres. J’ai eu l’occasion d’explorer tellement de choses et de voyager, comme les îles Canaries et j’ai photographié sur les falaises et sur les volcans. C’était l’expérience d’une vie. «

TRADUCTION POUR CES IMAGES ÉTERNELLES les éternels sont une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années. ces super-héros protègent les humains depuis la nuit des temps pic.twitter.com/wWnfrHY2JP – maigre (@mcushrish) 4 novembre 2020

Alors que vous pourriez penser qu’un film d’une si grande échelle aurait impliqué beaucoup de contribution du studio, la réalisatrice Chloe Zhao a fait l’éloge merveille pour lui avoir permis de faire exactement le genre de film qu’elle voulait avec Éternels. « J’ai tourné exactement comme je le voulais », a déclaré Zhao dans une récente interview. « Sur place. Beaucoup d’heures magiques. Trois cent soixante degrés sur la même caméra que moi sur Nomadland. Mêmes plates-formes. C’est un peu surréaliste. J’attends toujours que la chaussure tombe. Ce n’est pas le cas. Je pense que j’ai eu de la chance que Marvel veuille prendre des risques et faire quelque chose de différent. «

Le public devra malheureusement attendre un peu plus longtemps avant de rencontrer The Eternals que prévu, Marvel Studios annonçant un retard important pour certains de leurs films les plus attendus. Tous les deux Veuve noire et Éternels devaient sortir en salles cette année, mais cela ne se produira plus, le premier devant sortir en salles le 7 mai 2021, le second devant sortir le 5 novembre 2021. Shang Chi et la légende des dix anneaux a également été retardé et doit maintenant être publié entre Veuve noire et Éternels le 9 juillet 2021, avec Spider-Man 3 prêt à entrer dans les cinémas le 17 décembre 2021. Éternels est une gracieuseté de Marvel Studios.

Les éternels @kumailn costume qui a fui 😍

Je veux juste un teaser pic.twitter.com/pnIZjq5xFS – محمد A م a ن all ہ (@ IamAman021) 4 novembre 2020

Sujets: Les éternels