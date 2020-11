La femme de John Kerry: Qui est Teresa Heinz?

L’ancien sénateur démocrate et candidat à la présidence de 2004, John Kerry, a été sélectionné par Joe Biden pour remplir le rôle d’envoyé spécial du président pour le climat.

Alors que Biden continue de constituer son équipe pour son prochain mandat présidentiel, tous les yeux sont rivés sur Capitol Hill pour voir qui d’autre fera partie de l’administration Biden.

Et bien que son nom occupe une place importante en politique depuis un certain temps, l’épouse de John Kerry, Teresa Heinz, a ouvert sa propre voie depuis son arrivée aux États-Unis dans les années 60.

Qui est la femme de John Kerry, Teresa Heinz?

Teresa Heinz a un parcours impressionnant.

Teresa Heinz est née le 5 octobre 1938 à Lourenço Marques (maintenant appelée Maputo) en Afrique orientale portugaise.

Elle a obtenu un diplôme en langues et littérature romantiques de l’Université du Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud.

Elle est diplômée de l’École de traduction et d’interprétation de l’Université de Genève en 1963 et a déménagé aux États-Unis peu de temps après pour travailler comme interprète aux Nations Unies.

Elle est largement connue pour ses efforts philanthropiques et est incroyablement passionnée par l’environnement et les problèmes des femmes, y compris la sécurité économique.

John Kerry n’est pas le premier mari de Teresa Heinz.

Teresa Heinz était mariée à l’héritier de la HJ Heinz Company et futur sénateur américain John Heinz.

Le couple s’est rencontré alors qu’elle fréquentait l’école de l’Université de Genève et s’est marié le 5 février 1966.

Tragiquement, John Heinz est mort dans un accident d’avion en 1991. Le couple était marié pendant 25 ans au moment où la tragédie a frappé leur famille.

Quelle est la valeur nette de Teresa Heinz? Elle vaut 1 milliard de dollars.

Teresa Heinz a hérité de la fortune de son mari après sa mort en 1991 et a joué un rôle crucial dans l’entreprise de la famille Heinz – en particulier sur le plan philanthropique.

«Mon mari était enfant unique; si je ne l’avais pas fait, il n’y avait personne d’autre de la famille pour le faire », a-t-elle dit.

Comment John Kerry et Teresa Heinz se sont-ils rencontrés?

John Kerry et Teresa Heinz se sont rencontrés lors d’un rassemblement pour le Jour de la Terre en 1990, juste un an avant le décès de son premier mari.

Le couple s’est à nouveau rencontré après la mort de John Heinz lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil.

John Kerry et Teresa Heinz ont commencé à sortir ensemble en 1993 et ​​se sont mariés le 26 mai 1995. Teresa garde toujours le nom de famille de son premier mari, ainsi que celui de Kerry, et a une excellente explication pour pourquoi elle le fait.

«Mon nom légal est toujours Teresa Heinz. Teresa Heinz Kerry est mon nom … pour la politique. Juste pour que les gens ne me posent pas de questions sur telle et telle femme ou telle ou telle chose », dit-elle.

«Teresa Heinz est ce que j’ai été toute ma vie d’adulte, ma vie d’adulte, plus que tout autre nom. Et c’est le nom de mes garçons, tu sais? elle a ajouté. « Donc, c’est mon nom légal et c’est le nom de mon bureau, mon nom Pittsburgh. »

Combien d’enfants Teresa Heinz a-t-elle?

Teresa Heinz a trois fils avec son premier mari, John Heinz: Henry John Heinz IV, André Thierstein Heinz et Christopher Drake Heinz.

Teresa Heinz est une survivante du cancer du sein.

En 2009, Teresa Heinz a reçu un diagnostic de cancer du sein.

«Tout allait bien, assez drôle en partie parce que je connais très bien mon médecin … et je lui pose beaucoup de questions», a-t-elle dit Good Morning America’s Robin Roberts de sa réaction calme à son diagnostic.

« Donc, dans un sens, j’étais une personne clinique qui me regardait. »

John Kerry, qui est lui-même un survivant du cancer, savait que sa femme serait en mesure de gérer son diagnostic de cancer du sein, en disant: «Son surnom parmi beaucoup de ses amis est ‘Docteur T.’ Alors, elle a commencé, comme elle l’a fait pour d’autres personnes, à faire pour elle-même ou simplement à rechercher les informations et à découvrir quelles étaient les options et à prendre des décisions assez rapidement. «

Heinz et Kerry sont tous deux passionnés par l’environnement.

Et compte tenu de son nouveau poste, les gens sont heureux du choix de Biden.

« John Kerry en tant qu’envoyé spécial sur le climat ( » tsar du climat « ) est une bonne nouvelle. Il est profondément engagé dans la cause depuis des années. Il a même rencontré sa femme Teresa Heinz Kerry au sommet sur le climat de Rio en 1992, » un utilisateur de Twitter a écrit.

