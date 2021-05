« El Chavo del 8 »: le manoir luxueux où Roberto Gómez Bolaños a passé ses derniers jours

« El Chavo del Ocho”Est ​​la célèbre comédie télévisée mexicaine créée par Roberto Gómez Bolaños et produite par Televisa. Elle a été diffusée en tant que série indépendante le 26 février 1973 et s’est terminée le 7 janvier 1980. La série a gagné une énorme popularité en Amérique latine, au Brésil, en Espagne et dans d’autres pays du monde entier, ce qui lui a valu une renommée internationale.

Roberto Gómez Bolaños était l’un des créateurs de contenu les plus acclamés au Mexique et en Amérique latine. Sa série et ses personnages comme « El Chavo del 8»,« Chespirito »,« El chapulín colorado » et bien d’autres encore, ils ont gagné l’affection de millions d’adeptes à travers le monde.

Mais au-delà de ses programmes télévisés, il a également surpris avec divers films liés à l’amour qu’il ressentait pour le football et l’équipe américaine. Donc à cause de cela, il nous a donné des bandes de « Chespirito et son amour pour l’Amérique », « El Chanfle » Oui «El Chanfle 2».

Sans aucun doute que la création de « El Chavo del 8« et les autres programmes et personnages à Roberto Gómez Bolaños Ils lui ont donné une belle vie, peut-être sans soucis financiers pour que ses derniers jours se passent dans son magnifique et luxueux manoir avec son compagnon. Voici les détails de l’endroit où il a vécu ses derniers jours.

LA MAISON DE LUXE DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Il s’agit du luxueux manoir de Roberto Gómez Bolaños (Photo: Televisa)

Situé dans la destination touristique exclusive et magnifique de Cancun Dans l’état de Quintana Roo, est le magnifique manoir du souvenir Roberto Gómez Bolañob, c’est là que le grand et le souvenir chespirito il a vécu sa dernière fois de vie dans la tranquillité. Ils ont décidé d’appeler leur manoir « Villa Florinda », il était entouré d’un luxe et de conforts sans fin qui a fait sa valeur a été évaluée à environ deux millions de dollars.

« Villa Florinda » est le nom de cet endroit luxueux où « El Chavo » a passé ses derniers jours » (Photo: Bhhscancun)

Les informations sur tout ce que possédait ce grand et magnifique manoir étaient connues des médias, qui se trouvaient sur les lèvres de tous les médias lors de sa sortie.

Court de tennis et de paddle

Gym

Spa

Jacuzzi

Quai privé pour yachts

Grands espaces verts

Sept chambres

Salle de cinéma

Le salon

Pub

Bureau ou bureau

Salle de lavage

Magasin

Parking exclusif pour quatre véhicules

Le manoir dispose de divers espaces de loisirs pour les membres du ménage (Photo: Bhhscancun)

Au «Villa Florinda» c’est où Roberto Gómez Bolaños, qui a créé et joué dans le « Chavo del 8 » Oui «El Chapulin Colorado» Il a passé les derniers jours de sa vie, l’idéal pour lui était qu’il était loin des villes, c’était la recommandation que son médecin de famille lui avait donnée, lui et son compagnon. Surtout, l’important était qu’il vivait ses derniers jours dans une paix saine.

DESCRIPTION DE LA «VILLA FLORINDA» LA MANSIÓN DE CHESPIRITO

Le manoir de Chespirito était à vendre (Photo: Bhhscancun)

Selon la source de eproperties.mx voici ce que le manoir luxueux a:

Imeuble: L’ensemble de la zone bâtie dans les trois lots est de 1060 mètres carrés avec des matériaux de qualité supérieure et des finitions dans un style néo-classique hispano-mexicain spectaculaire

Maison principale: Développé sur trois niveaux, le rez-de-chaussée ou premier niveau est aménagé sur les pentes, il se compose d’un bureau ou bureau avec antichambre, salle de bain complète et demi salle de bain pour les visiteurs, bar, salle familiale, salon, salle à manger, salle à manger principale, cuisine équipée et cellier, buanderie et salle de repassage, aire de pose, terrasse donnant sur le jardin avec une belle vue sur la piscine, le canal et les parties communes.

Ce manoir dispose de différents espaces de loisirs et de luxe pour le propriétaire (Photo: Bhhscancun)

Second niveau Il se compose d’un hall de distribution avec une lingerie, également développé sur des pentes qui donnent accès à deux chambres avec salle de bain complète et dressing et la chambre principale avec salon et télévision, salle de bain complète avec dressing et un studio de peinture avec terrasse et vue au jardin, avec accès depuis le rez-de-chaussée.

Troisième niveau ou alors Penthouse C’est une grande pièce accolée à un salon, salle de bain complète, grand placard, terrasse avec vue panoramique sur les canaux, couloir d’accès et lingerie.

Chambre d’hôtes: Une grande chambre des maîtres avec salle de bain complète, walk-in et salon.

La « Villa Florinda » était la maison de Chespirito, mais maintenant elle appartient à quelqu’un d’autre (Photo: Bhhscancun)

Maison de service ou maison d’hôtes: Le rez-de-chaussée comprend un salon, une salle à manger, une cuisine équipée et un cellier, une buanderie, une salle de repassage et un coin pose et à l’étage deux chambres avec dressing, un hall de distribution et une salle de bain complète.

Entrepôt d’outils et d’ustensiles: Grand compartiment de rangement pour outils et ustensiles.

Espace jardin et piscine: Bel espace jardin avec piscine, kiosque au bord du chenal des tortues pour contempler les couchers de soleil et tout le jardin.

Terrain de stationnement: Parking pour quatre voitures.

Terre: Lots 37, 38 et 39 totalisant 1365,56 mètres carrés sur le canal.