Boom Supersonic testera son nouveau jet XB-1 plus rapide que le son en 2021

La start-up aéronautique Boom Supersonic prévoit de piloter un démonstrateur de jet supersonique en 2021, a récemment annoncé la société.

Le démonstrateur XB-1 mesurera 22 mètres de long et sera fait de composite de carbone, ce qui lui permettra de rester résilient pour voler plus vite que la vitesse du son, a déclaré la société dans un communiqué d’octobre. Le but ultime est de créer un avion qui volera Mach 2,2, soit 2,2 fois la vitesse du son.

«Le XB-1 est une étape importante vers le développement de notre avion de ligne commercial, Overture, qui intègre le vol supersonique durable et favorise la connexion humaine», a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom dans un communiqué.

Vidéo: L’avion supersonique XB-1 révélé par Boom

En relation: Stratolaunch construit un avion hypersonique Talon pour les vols Mach 6

Boom Supersonic a dévoilé son avion de passagers supersonique XB-1 en octobre 2020. (Crédit d’image: Boom Supersonic)

Si les plans de vol pour XB-1 se déroulent comme prévu et si le développement d’Overture reste dans les délais, la société espère effectuer des essais en vol à grande échelle en 2025 pour les vols passagers plus tard dans la décennie. L’objectif est de diviser par deux les temps de trajet standard des avions transocéaniques. Par exemple, un voyage de Paris à Montréal prendrait 3 heures et 45 minutes, la moitié des 7 heures et 15 minutes standard disponibles aujourd’hui, a déclaré Boom sur son site Web.

Les autres caractéristiques de conception du XB-1 comprennent trois moteurs General Electric J85-15, un cockpit ergonomique optimisé pour les vols à grande vitesse et une aile delta pour la stabilité au décollage et à l’atterrissage.

Boom est financé par le secteur privé et a traversé plusieurs séries de levées de fonds en capital-risque, y compris une ronde de 51 millions de dollars en 2017 et de 100 millions de dollars en 2019. La société de tourisme spatial de Richard Branson, Virgin Galactic, qui espère organiser des vols suborbitaux commerciaux plus tard dans les années 2020, s’est associé à Boom en 2017 pour construire des avions supersoniques.

En relation: Virgin Galactic dévoile le design Mach 3 pour les vols passagers supersoniques

Image 1 sur 5 (Crédit d’image: Boom Supersonic) Image 2 sur 5 (Crédit d’image: Boom Supersonic) Image 3 sur 5 (Crédit d’image: Boom Supersonic) Image 4 sur 5 (Crédit d’image: Boom Supersonic) Image 5 sur 5 (Crédit d’image: Boom Supersonic)

Boom a été fondée en 2014 et compte plus de 140 employés à temps plein qui ont contribué à plus de 220 programmes aériens et spatiaux, a déclaré Boom. Les prochaines démonstrations en vol de la société auront lieu deux décennies après la suspension des opérations de deux avions de ligne supersoniques en raison des coûts et des complications liés au maintien d’une entreprise de transport aérien à grande vitesse.

L’avion de ligne supersonique franco-britannique Concorde était en service entre 1969 et 2003. Le Concorde a été immobilisé de façon permanente trois ans après que le crash du vol 4590 d’Air France en 2000 a tué tous les passagers et l’équipage, dans un contexte de ralentissement plus marqué de l’industrie aéronautique après le 11 septembre , 2001 attentats terroristes aux États-Unis.

Le rival de l’Union soviétique au Concorde, un avion de passagers supersonique appelé Tupolev Tu-144, a été en service de 1968 à 1999, mais n’a volé commercialement que pendant quelques années dans les années 1970. Alors que le programme a été annulé en 1983, plus tard dans sa carrière, les avions existants ont été utilisés pour la recherche et pour former les pilotes de la navette spatiale soviétique Bourane, qui a volé une fois dans l’espace de manière autonome.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.