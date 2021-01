Création de PG: Psycho Goreman: Entrez dans l’esprit derrière le film le plus fou de cette année [Exclusive]

L’année est encore jeune, mais on peut dire que PG: Psycho Goreman est l’une des expériences cinématographiques les plus folles en salles en 2021. Créé par le scénariste et réalisateur Steven Kostanski, ce mash-up d’horreur de science-fiction ne ressemble à rien de ce qui a été projeté aux Drive-Ins ou loué à la demande. C’est une course folle qui apporte du plaisir non-stop à un moment où le monde en a le plus besoin. Et il plaira à coup sûr aux fans de genre de n’importe quel âge.

PG: Psycho Goreman est difficile à décrire dans un sens réel, bien qu’il ait été comparé au succès culte de 1987 Escouade de monstres. Cela ressemble aussi beaucoup à l’épisode le plus tordu de Power Rangers saupoudré d’un peu de magie Amblin et d’un peu de Vision de la terreur ambiance. Il est clair que Steven Kostanski veut lancer une franchise avec Psycho Goreman, et son propre timbre de signature est fermement écrasé sur le devant de celui-ci.

Si vous avez déjà vu les débuts de réalisateur de Steven Kostanski Manborg, qui sait ce que vous faites ici. C’est imprégné du même esprit que cette bizarrerie culte de 2011. Kostanski a une filmographie assez impressionnante, travaillant comme maquilleur sur Crimson Peak et Suicide Squad. Il a réalisé le fameux mash-up de genre Fête des pères, et a été acclamé par la critique pour son thriller d’horreur de science-fiction Le vide en 2016. Les fans d’horreur de la vieille école le connaissent peut-être mieux grâce à son succès Leprechaun revient redémarrer.

Cette même énergie amusante imprègne PG: Psycho Goreman. L’histoire suit les frères et sœurs Mimi et Luke, qui ressuscitent involontairement un ancien seigneur extraterrestre qui a été enseveli sur Terre il y a des millions d’années après une tentative infructueuse de détruire l’univers. Ils surnomment la créature maléfique Psycho Goreman (ou PG pour faire court) et utilisent l’amulette magique qu’ils ont découverte pour le forcer à obéir à leurs caprices enfantins. Il ne faut pas longtemps avant que la réapparition de PG attire l’attention d’amis et d’ennemis intergalactiques de tout le cosmos et qu’une galerie de voyous de combattants extraterrestres converge dans la banlieue d’une petite ville pour se battre pour le destin de la galaxie.

RLJE Films sort PG: Psycho Goreman dans les cinémas, à la demande et numérique le 22 janvier 2021. Steven Kostanski a rassemblé une distribution d’ensemble captivante mise en vedette par la nouvelle venue Nita-Josee Hanna (Livres de sang, 14 ans). Elle est rejointe dans cette folle aventure par Matthew Ninaber (Transfert), Nita-Josee Hanna (Livres de sang, 14 ans), Owen Myre (NOS4A2, Autre terrain), Adam Brooks (Le retour de la fête des pères) et Steven Vlahos (Maison extraterrestre, L’apprenti).

Paulington James Christensen III a récemment rencontré Steven Kostanski pour discuter de la création de PG: Psycho Goreman. Le cinéaste confirme qu’il a de grands projets pour au moins une suite. La bande originale est prévue pour le vinyle. Et au moins deux figurines sont en route. Il nous explique également son processus de casting et comment il a découvert Nita-Josee Hanna, qui vole la vedette en tant que Mimi.

Si vous recherchez l’évasion parfaite ce week-end, que ce soit au drive-in ou dans la cour arrière contre un drap de lit, PG: Psycho Goreman est sûr d’apporter des sensations fortes, des frissons et beaucoup de rires à votre façon. Il est certainement destiné à être un classique culte.

