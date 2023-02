Exclusif: Empire of Light Cast et Crew Heap Louange sur le réalisateur Sam Mendes dans le clip Blu-ray BTS

Sam Mendes revient sur grand écran en 2022 avec son dernier long métrage, Empire de Lumière. Le film mettait en vedette les poids lourds hollywoodiens Olivia Colman, Colin Firth et Toby Jones, avec Michael Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Monica Dolan et Ron Cook les rejoignant. Empire de Lumière était le premier crédit de réalisateur pour Mendes depuis son épopée révolutionnaire de la Première Guerre mondiale, 1917sorti quelques mois seulement avant que la pandémie de COVID-19 ne décime l’industrie cinématographique pendant plusieurs années.





Les acteurs et l’équipe ont récemment pris le temps de discuter de leur expérience de travail avec Mendes sur Empire de Lumière, et 45secondes.fr est fier de présenter un clip exclusif des coulisses du film. Colman, Firth et le reste de l’équipe n’avaient que de bonnes choses à dire sur le cinéaste alors que le processus de production de Empire de Lumière se passa aussi bien qu’on pouvait l’espérer. Découvrez le clip BTS ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’actrice oscarisée Olivia Colman, connue pour ses rôles dans Le favori, Le pèreet La fille perduea fait l’éloge de Mendes en disant: « Vous vous sentez entre de bonnes mains » avec le réalisateur.

« Vous vous sentez entre de bonnes mains. C’est vraiment important d’avoir des gens qui connaissent juste leurs oignons et savent ce qu’ils font. Nous nous sentions vraiment comme une troupe entière. Et j’ai adoré les jours où il y avait beaucoup de monde. Et Je pense qu’en raison de sa formation théâtrale, il comprend vraiment les acteurs, ce qui n’est pas souvent le cas. »

Elle poursuit en citant l’engagement du cinéaste dans le processus de réalisation.

« Il est tellement engagé émotionnellement. Il sait exactement quoi dire pour que vous compreniez ce qu’il veut. Si c’est triste, il pleure, si c’est drôle, il rigole derrière le moniteur. »

Colin Firth, qui joue Donald Ellis sur la photo, a partagé un sentiment similaire envers Mendes.

« L’inclination de Sam à vraiment répéter. Il veut nous voir jouer pour avoir une idée de ce à quoi ressemble cet espace, de la façon dont il est occupé et de qui se tient où. Nous constatons que nous découvrons des choses. Très souvent, sur un film, vous ne le faites vraiment pas. répéter du tout. »

Empire de Lumière suit Hilary (Colman), une directrice de cinéma aux prises avec sa santé mentale, et Stephen (Ward), un nouvel employé qui fait face à beaucoup d’adversité dans leur ville côtière anglaise. Pourtant, ensemble, le couple trouve un sentiment d’appartenance et expérimente le pouvoir de guérison de la musique, du cinéma et de la communauté.

Empire de Lumière est disponible à l’achat sur Blu-ray le 21 février.





Sam Mendes a connu un succès non-stop à Hollywood

Images de projecteur

Pour la plupart des réalisateurs, réaliser un long métrage à succès est un défi. Cependant, Sam Mendes a réussi à rester au sommet de son art pendant plus de 20 ans. Le cinéaste s’est fait connaître en 1999 avec beauté américaine, qui a valu à Mendes le prix du meilleur réalisateur aux Oscars. Puis, en 2002, il réalise Route de la perditionun succès auprès du public et de la critique.

Jarhead, Route révolutionnaireet Nous partons étaient ses trois projets suivants avant que Mendes ne déploie ses talents dans l’une des plus grandes franchises au monde en s’associant à Daniel Craig dans Chute céleste. Le 2012 007 L’entrée est l’un des films les plus appréciés de la longue franchise James Bond, et Mendes reviendrait pour Spectre en 2015.

1917, qui mettait en vedette Dean-Charles Chapman et George MacKay aux côtés de Colin Firth, a remporté trois Oscars, dont celui de la meilleure réalisation en cinématographie, effets visuels et mixage sonore. Mendes reviendra bientôt aux Oscars pour Empire de Lumièreavec une nomination pour la meilleure photographie en tête grâce à son collaborateur fréquent Roger Deakins.