Le fiancé de Hannah Ferrier: qui est Josh Roberts?

Bébé fait trois et une bague fait quatre!

Au moins, selon Sous le pont: Méditerranée star Hannah Ferrier. La star de Bravo – qui vient de donner naissance à son premier enfant il y a un mois – s’est rendue sur Instagram le 23 novembre pour révéler qu’elle et son partenaire de plus de deux ans, Josh Roberts, sont fiancés!

«Et puis il y en avait trois … et une bague», a-t-elle sous-titré une photo Instagram d’elle-même montrant son énorme étincelant, ajoutant la bague en diamant et des émojis de verre de champagne à son message.

Alors que tous les fanatiques de Bravo connaissent Ferrier depuis ses apparitions dans l’émission de télé-réalité à succès, son fiancé, Josh Roberts, préfère rester plus mystérieux.

Qui est le fiancé de Hannah Ferrier, Josh Roberts?

Il n’a pas peur de l’engagement.

Le beau de Hannah Ferrier n’a clairement pas peur de l’engagement, vu qu’il l’a proposé à sa magnifique fille le 23 novembre.

“Enfer yaaaa mon boi josh !!! Homme intelligent enfermant ma belle maman chaude! Félicitations, je suis tellement heureux pour vous 3 », mon ami Sous le pont: Med l’acteur Jessica More a commenté la photo de la bague d’Hannah.

Bien qu’ils soient fiancés maintenant, en juin, Hannah a déclaré qu’elle et Josh n’étaient pas pressés de se marier.

«Pour le moment, la priorité est le bébé, et je ne suis pas extrêmement traditionnelle comme ça», a-t-elle expliqué.

“Beaucoup de gens sont mariés et misérables et beaucoup de gens sont en couple et non mariés et très heureux”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Donc, cela ne me dérange pas vraiment quand nous nous marions.”

Josh Roberts est papa.

Hannah Ferrier a révélé qu’elle et Josh attendaient leur premier enfant ensemble dans une interview en juin de cette année.

“Je suis vraiment enthousiaste. Je suis tellement prête “, dit-elle.” J’ai vraiment hâte de la rencontrer. Beaucoup de gens disent: “ Oh, je suis excité, mais j’ai aussi un peu peur et un peu de nervosité. ” Je n’ai rien de tout ça. Je veux juste qu’elle soit déjà là. “

Hannah a donné naissance au premier enfant du couple, une fille nommée Ava Grace Roberts, le 26 octobre 2020.

«Madame est arrivée! Josh et moi sommes très heureux d’accueillir dans le monde notre petite fille – Ava Grace Roberts. Né le 26 octobre. Elle est déjà une petite menace qui a capturé nos cœurs pour toujours », a-t-elle légendé un doux claquement annonçant la naissance sur Instagram.

Ils se sont rencontrés dans un bar.

“Nous nous sommes rencontrés dans un bar de Sydney le lendemain de mon atterrissage après le tournage de la saison 4”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons en quelque sorte flirté l’un avec l’autre, mais je lui ai fait savoir que je venais juste de terminer le tournage, donc j’étais à 50% de mes capacités normales. Je suis donc surprise que cela ne lui ait pas fait peur”, a révélé Hannah.

«C’est certainement la première relation que je vois réellement une certaine longévité et potentiellement se marier, faire des bébés et fonder une famille», a-t-elle également déclaré.

Semble fonctionner parfaitement pour eux!

Josh Roberts a un travail qui n’est pas sous les projecteurs.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur Josh Roberts, Hannah a révélé qu’il travaillait dans l’immobilier.

Il est originaire d’Écosse.

Bien que Roberts soit originaire d’Écosse, il travaille actuellement à Sydney, en Australie.

C’est une personne extrêmement privée.

Josh Roberts tient à sa vie privée plus que tout, semble-t-il!

L’agent immobilier écossais n’est pas du tout sur les réseaux sociaux et n’apparaît même pas non plus sur les comptes de réseaux sociaux d’Hannah.

“Il est très privé, il déteste les médias sociaux, donc, c’est définitivement quelque chose que je respecte. C’est probablement pour le mieux”, a-t-elle déclaré.

“Comme, je ne pense pas que je pourrais sortir avec quelqu’un qui était fasciné par leur Instagram et prenant des selfies et des trucs”, a ajouté Hannah. “Il est juste très discret.”

