Bones and All: le nouveau film avec Timothée Chalamet

Le réalisateur de Call Me By Your Name et sa jeune star se retrouveront au bout de 4 ans. Luca Guadagnino se prépare à réaliser Bones and All, un drame romantique mettant en vedette Timothée Chalamet et Taylor Russell.

Aucune date n’a encore été fixée pour le début du tournage du film et aucun distributeur n’a encore acquis les droits du film, mais le trio est maintenant prêt à commencer la production. En outre, David Kajganich, auteur de True Story et du remake de Suspiria, sera en charge du scénario.

Timothée et Luca Guadagnino ont déjà travaillé ensemble sur Call Me By Your Name, et le réalisateur aurait été ravi du travail du jeune acteur. Depuis, elle a toujours exprimé son désir de retravailler avec lui, et le sentiment était réciproque. Ils auront enfin la chance de le faire dans ce nouveau film.

Timothée Chalamet est une jeune star hollywoodienne connue principalement pour son rôle principal dans Call Me By Your Name, où il a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur. Il a récemment été vu dans le film Little Women, et fera partie du casting de Dune, le nouveau film de science-fiction de Warner Bros; et La dépêche française de Wes Anderson







Bones and All présentera également Taylor Russell en tant que protagoniste. L’actrice a également déjà travaillé avec le cinéaste sur le film acclamé. Vagues et dans les deux premières saisons de Perdu dans l’espace de Netflix, qui tourne déjà son troisième et dernier épisode avec Guadagnino comme réalisateur de la plupart des épisodes.

Pour le moment, peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de Bones and All. Le seul teaser qui a été révélé est qu’il s’agira d’un drame romantique avec une tournure sinistre et terrifiante qui suit l’histoire d’amour d’un homme et d’une femme, jouée par Chalamet et Russell.