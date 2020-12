Désenchantement: bande-annonce et date de sortie de la troisième saison sur Netflix

Ce mardi 15 décembre Netflix a présenté la bande-annonce officielle de la troisième saison de Désenchantement. La série animée aura un troisième volet suite aux aventures de Bean, Elfo et Luci.

Après plus d’un an d’attente, Désenchantement reviendra sur l’écran de Netflix début 2021. La série créée par Matt Groening, le créateur des Simpsons et Futurama, est déjà l’une des séries animées les plus appréciées des utilisateurs du service Netflix. diffusion.

La deuxième saison s’est terminée après que Ben et sa compagnie aient été condamnés à mort pour une prétendue trahison du roi, ce que nous savons être faux. En attendant leur exécution sur le bûcher, le sol s’effondre et notre princesse est réunie avec sa mère disparue et un groupe d’êtres étranges.

Dans ces nouveaux épisodes, nous verrons le trio tenter d’échapper à leur destin tragique en s’enfuyant vers une ville inconnue: Steamland. Là, il découvrira des secrets jamais révélés de Dreamland et Bean devra prendre une décision importante qui marquera le sort de tout son peuple.







La série sera à nouveau en vedette Abbi Jacobson (Bean), Eric André (Luci), Nat Faxon (Elfe), John DiMaggio (roi Zog), Maurice LaMarche (Odval) et Sharon Horgan (reine Dagmar).

Quand la troisième saison de Désenchantement est-elle diffusée sur Netflix?

Les nouveaux épisodes de Désenchantement arriveront sur l’écran de Netflix le 15 janvier 2021.

La troisième saison sera-t-elle la dernière de Désenchantement?

Non. En principe, Netflix a annoncé que la série se poursuivrait au moins jusqu’à la quatrième saison.