SYNTHETIK 2 est un prochain titre d’action Rogue-Lite destiné à l’accès anticipé à Steam cette année

SYHNTHETIK 2 se dirige vers Vapeur Accès anticipé par le développeur Flow Fire Games. Il s’agit d’un titre d’action rogue-lite unique qui est une suite de l’original SYNTHÉTIK Titre. Ce titre devrait sortir en accès anticipé cette année, et les fans sont ravis de voir s’il correspond à la critique extrêmement positive de l’original.

Préparez-vous à une expérience impitoyable qui élève le jeu des armes à un nouveau niveau. Les caractéristiques uniques de ce titre ont propagé l’idée d’une aventure cyberpunk et l’ont réunie avec un thème rogue-lite. Entrez dans une nouvelle dimension avec jusqu’à 4 joueurs et affrontez de nouvelles menaces dans ce monde unique.

Le jeu suit l’histoire du titre original et ajoute un tout nouveau monde de possibilités. De nouvelles factions, technologies et arsenaux sont prêts à être combattus alors que les joueurs affrontent la Machine Legion avec une gamme de nouvelles opportunités. Les joueurs ont accès à de nouvelles classes et armes pour affronter cette nouvelle menace en constante évolution.

Coop pour jusqu’à quatre joueurs et un puissant système de support Modding a été ajouté au jeu. Ce titre comprend des graphismes révisés et un nouveau hub d’univers ainsi que des tonnes de fonctionnalités supplémentaires.

le SYNTHÉTIK Technology Ruleset V2 a été mis à jour, apportant le gameplay à de nouveaux sommets. Le nouveau cadre et la mécanique de manipulation des armes raffinée offriront une expérience plus améliorée que celle trouvée à l’origine.

Les graphismes ont été repensés de fond en comble pour ajouter de nouvelles dimensions aux quêtes avec une vue plus fine. Dans l’ensemble, ce titre a une valeur de rejouabilité presque infinie avec un nouveau système de progression qui mélange des événements aléatoires avec des tonnes d’opportunités d’armes. En fonction des mouvements des joueurs, le jeu pourrait aller dans n’importe quelle direction en raison de sa nature voyous.

Le jeu se développe sur les dieux de la machine, les technologies, les doctrines et les généraux ainsi que diverses factions. Entrez dans la nouvelle communauté et la nouvelle tradition qu’offre l’univers et visualisez tout via le nouveau hub d’univers.

Les amis peuvent participer à l’action avec jusqu’à 4 joueurs bénéficiant d’une vue coopérative. Le jeu a des serveurs dédiés et les joueurs qui amènent des amis connaîtront une coordination tactique plus ciblée que l’expérience standard.

Les développeurs ont ouvert la possibilité à une communauté de modding d’explorer le jeu avec leurs propres ajouts. Les outils de création de contenu en jeu offriront à chaque joueur une chance d’explorer les possibilités que les mods ont à offrir.

SYNTHÉTIK 2 devrait sortir sur Steam Early Access plus tard cette année.