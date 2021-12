The Larkins : la série qu’il faut commencer à regarder avant 2022

Vous êtes déjà à court de propositions de Noël et vous souhaitez voir une histoire qui n’a rien à voir avec les sapins lumineux et les dîners ? Donc, cette recommandation dont nous sommes sur le point de nous assurer est de votre intérêt. C’est une série originale de Acorn tv, une plate-forme spécialisée dans le contenu en anglais de tout le Royaume-Uni, bien qu’il existe également des productions d’Australie, d’Irlande et du Canada. A cette occasion, nous vous présentons une série intitulée les alouettes qu’il est sorti très récemment et que vous l’aimerez probablement. Faites attention et voyez de quoi il s’agit.

Jeudi dernier, 16 décembre,

Acorn tv première

les alouettes, une adaptation du roman de

Les bourgeons chéris de mai De l’écrivain

HE Bates. Cette histoire suit la vie d’une famille ouvrière du Royaume-Uni. Pop et Ma vivent avec leurs six enfants, qui sont tous extrêmement fidèles à leur ville natale du Kent, en Angleterre, bien qu’ils utilisent diverses méthodes non conventionnelles pour exercer leur autorité et leur respect.

La comédie est scénarisée par

Simon Nye Oui

Abigail Wilson et l’adresse de

Andy De Emmony et a six épisodes de 45 minutes. Donc, si vous aimez beaucoup les séries courtes, ce sera une option idéale. Aussi, s’il y a quelque chose de très intéressant à propos de

les alouettes c’est qu’il utilise un humour vif et intelligent et, même parfois ironique qui le rend encore plus divertissant.

Bien que des adaptations de cette histoire populaire aient déjà été faites, peut-être que cette nouvelle proposition de

Acorn tv c’est plus rafraîchissant, amusant et dans l’air du temps. En attendant, si vous faites aussi partie de ces téléspectateurs qui aiment les lieux et les paysages des séries et des films,

les alouettes Ce sera très spécial dans ce sens aussi. La campagne anglaise si classique est, évidemment, la grande star du spectacle et un incontournable si vous souhaitez visiter le pays.

Les stars de la série

Bradley Walsh, Joanna Scanlan, Sabrina Bartlett, Tok Stephen, Liam Middleton, Bradley Wj Miller, Tony Gardner et Natalie Mitson. Ses trois premiers chapitres sont déjà disponibles sur la plateforme, où vous pouvez également voir d’autres programmes tels que

Reines du mystère,

Londres tue, Dalgliesh, entre beaucoup d’autres.

