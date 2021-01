Jessica Simpson réagit au procès du thon Subway avec une réponse épique

Jessica Simpson a eu la réaction parfaite à une poursuite alléguant que Subway sert du faux thon dans ses sandwichs et ses wraps. Alors que la chaîne de sandwiches nie les affirmations selon lesquelles son thon n’est pas la vraie affaire, Simpson est intervenu sur la controverse.

« C’est OK @SUBWAY. C’est déroutant », a déclaré le chanteur et entrepreneur âgé de 40 ans écrit à côté d’une vidéo de l’histoire diffusée AUJOURD’HUI.

Le procès Subway allègue que le thon de la chaîne de sandwiches est fabriqué à partir d’un « mélange de diverses concoctions » qui sont faites pour « imiter l’apparence du thon ». Subway a déclaré qu’il n’y avait « aucune vérité » dans les allégations.

Simpson a confondu Chicken of the Sea tuna en 2003 lors d’un moment emblématique de son émission de télé-réalité MTV «Newlyweds: Nick and Jessica».

Lors du premier épisode de la série, Simpson était assise sur le canapé et mangeait dans un bol lorsqu’elle s’est tournée vers son mari d’alors, le chanteur de 98 degrés Nick Lachey, et lui a demandé ce qu’elle mangeait exactement.

« Est-ce que c’est du poulet que j’ai, ou est-ce du poisson? » A demandé Simpson.

« Je sais que c’est du thon, mais ça dit du poulet au bord de la mer », at-elle poursuivi. « Est-ce stupide? Comment ça s’appelle – poulet au bord de la mer ou dans la mer? »

Lachey a informé sa femme qu’elle mangeait effectivement du thon.

«Chicken of the Sea est la marque», dit-il. « Tu sais, parce que beaucoup de gens mangent du thon, tout comme beaucoup de gens mangent du poulet. Poulet de la mer. »

Simpson a ensuite expliqué la confusion à son mari.

« Oh, je comprends maintenant. Je l’ai mal lu, » répondit-elle.

Simpson a possédé le moment et a montré qu’elle n’avait aucun problème à rire d’elle-même. Ce n’est pas la première fois qu’elle saisit l’occasion de faire une blague sur le thon.

En 2017, Whole Foods a rappelé 440 livres de ce qu’elle pensait être de la salade de poulet buffle, mais s’est avérée inclure du thon. Simpson a partagé une capture d’écran d’un article avec le titre, « Whole Foods a découvert que sa salade de poulet avait en fait du thon. »

« Cela arrive aux meilleurs d’entre nous @WholeFoods, » elle a écrit.