« Game of Thrones »: Tamzin Merchant, l’actrice qui a perdu le rôle de Daenerys Targaryen

Il ne fait aucun doute que le rôle le plus connu d’Emilia Clarke est celui de Daenerys Targaryen dans « Le Trône de Fer»(« Game of Thrones »en espagnol), mais le pilote désastreux de la série HBO présentait une autre« Mère des dragons ». Il s’agit de l’actrice britannique Tamzin Merchant.

Merchant, qui est connue pour ses rôles dans des séries comme « The Tudors », « Salem » et « Carnival Row », a tourné le pilote de la fiction basée sur les romans de George RR Martin en 2009. Mais après le rejet de HBO, les créateurs Dan Weiss et David Benioff ont décidé d’apporter plusieurs modifications, notamment en changeant l’actrice qui jouerait le «Breaker of Chains».

L’actrice qui avait 21 ans à l’époque et maintenant 33 ans a profité d’une interview avec Entertainment Weekly à propos de sa série Amazon Prime Video «Carnival Row» pour parler de son bref passage à «Le Trône de Fer».

Emilia Clarke a finalement obtenu le rôle de Daenerys Targaryen dans « Game of Thrones » (Photo: HBO)

« C’ÉTAIT UNE GRANDE LEÇON »

Marchand Tamzin Elle a expliqué qu’elle était sur le point de ne pas filmer le pilote, car elle n’était pas très enthousiasmée par la perspective du rôle. «Tirer sur ce pilote a été une excellente leçon. C’était une déclaration sur l’écoute de mes instincts et de les suivre, parce que j’ai essayé de sortir de cette situation, et pendant le processus d’embauche, je l’ai fait. Certaines personnes persuasives m’ont convaincu. Puis je me suis retrouvée nue et effrayée au Maroc et sur un cheval qui était clairement beaucoup plus excité d’être là que moi », a déclaré l’actrice britannique.

«C’était une leçon que si mes tripes me racontent une histoire, cela ne me convainc pas, cela ne m’excite pas, je ne devrais pas essayer d’être excité simplement parce que les autres me disent que je devrais être excité. Je n’ai eu aucune formation d’actrice, j’ai juste mon instinct. Et ce qui m’excite et me motive, c’est une histoire fascinante et un personnage convaincant. Alors pour moi, ‘Le Trône de Fer« Ce n’était jamais ça », at-il ajouté.

Tamzin Merchant joue Imogen dans « Carnival Row » (Photo: Amazon Prime Video)

Je félicite également Emilia Clarke pour son interprétation de Daenerys Targaryen. «Je pense que c’est un témoignage d’Emilia Clarke pour avoir rendu ce rôle emblématique; J’étais évidemment ravi de raconter cette histoire, et c’était épique et excellent. Mais pour moi, ce n’était pas dans mon cœur de le dire.

Malgré le succès ultérieur de «Le Trône de Fer», Merchant a avoué à EW qu’elle se sentait« profondément reconnaissante »d’avoir été licenciée parce qu’elle pense que continuer dans une série aussi importante et de ces dimensions l’aurait amenée« dans un endroit loin de la personne créative que je suis aujourd’hui ».

«De plus, si j’étais très riche et célèbre, je n’aurais pas le temps de faire tout ce que mon âme a besoin de faire. M’exprimer de manière créative est un besoin qui est plus important que toute somme de richesse que j’aurais pu en tirer », a-t-il conclu.