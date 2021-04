Bombe du jour: Finn Wittrock rejoint DC Comics

DC Comics a lancé le tableau et a annoncé ce vendredi l’incorporation d’une étoile importante. Finn wittrock, célèbre entre autres pour appartenir à la saga de Histoire d’horreur américaine, rejoindra l’univers des super-héros pour star dans une série qui sera diffusée sur HBO Max. Connaissez le caractère qu’il aura!

L’acteur de 36 ans entrera dans la peau de La lanterne Verte dans sa version de Guy Gardner dans un spectacle qui sera basé sur les bandes dessinées classiques couvrant différentes décennies et galaxies. La figure est caractérisée par son masculinité et patriotisme des années 1980 aux États-Unis.

DC Comics a présenté Finn Wittrock avec cette image (@DCComics)



« Plus que ravi de rejoindre l’univers de Green Lantern en tant que Guy Gardner. Venir à HBO Max dans un avenir pas trop lointain! », Wittrock a posté sur son compte officiel pour montrer son bonheur lors de votre atterrissage à DC. La nouvelle a également été très bien accueillie par les fans, qui voient l’acteur parfait pour le personnage.

Finn Wittrock d’American Horror Story rejoint DC Comics

Sans date de sortie pour le moment, la série sera produite par Warner Bros et sera écrite par Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith. Le programme promet de couvrir toutes les ramifications de Green Lantern et on ne sait toujours pas quels acteurs incarneront le reste des identités (Alan Scott, Hal Jordan, John Stewart, Kyle Rayner, Simon Baz et Jessica Cruz).

Ce projet signifiera une nouvelle étape dans la carrière de Wittrock, qui s’apprête à sortir la dixième saison d’American Horror Story et vient de tourner le film Eau profonder avec de grandes figures telles que Ben Aflleck et Ana de Armas. En 2021, il apparaîtra également dans trois films: Long week-end, une bouchée d’air Oui Louie.