La nouvelle vidéo «  Cruella  » montre l’incroyable transformation d’Emma Stone

Jean coupe confort stone - achat responsable - Bleu - Taille : 36 - Blancheporte

Le jean "slouchy" est la nouvelle coupe de la saison ! Ultra confort et tendance, notre modèle en coton se veut aussi plus respectueux de l'environnement : il est certifié Oeko-tex® et bénéficie d'une technique innovante de délavage au laser... pour une consommation d'eau et de produits chimiques maîtrisée. Un bel achat responsable ! - Couleur bleu - Taille 36 - TAILLE • Entrej. 69 cm env. COMPOSITION • Denim 100% coton DETAILS • Denim coloris stone • Coupe slouchy 5 poches, taille mi-haute et large sur les cuisses • Délavage laser actuel : - Diminution de la consommation d'eau - Réduction de l'utilisation de produits chimiques • Ceinture à passants, élastiquée • Fermeture zippée + 1 bouton métal • 2 poches italiennes devant • 2 poches plaquées dos • Produit certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevée, au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international ENTRETIEN • Lavable en machine