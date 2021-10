Le couple de Las Chicas del Cable qui s’est retrouvé dans une autre série Netflix

Depuis votre arrivée à Netflix en 2017, Les filles du câble s’est imposée comme l’une des séries espagnoles les plus reconnues au monde. Et c’est que, bien qu’il n’ait pas atteint la popularité de phénomènes tels que Le vol d’argentIl est devenu très pertinent dans son pays d’origine et en Amérique latine. Le succès est probablement étroitement lié à le casting qui a su exécuter au mieux une intrigue très intéressante.

Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández, Ana Polvorosa et Nadia de Santiago ils étaient chargés de représenter les opérateurs d’une compagnie de téléphone. Mais le dernier d’entre eux a abandonné son rôle de Terreau pour créer et jouer dans une autre série sur Netflix. Il s’agit de Le temps que je te donne, une production sortie cette semaine qui se positionne déjà parmi les tendances des services par abonnement.

Accompagné par Allvaro CervantesCette fois, De Santiago s’est mis dans la peau de Lina, une femme qui a mis fin à une relation de longue date avec Nico et qui doit se battre pour commencer une nouvelle vie et penser un peu moins à lui chaque jour. L’une des caractéristiques de la série qui a le plus attiré l’attention tient à son format : chacun de ses épisodes a une durée maximale de 10 minutes.

Mais ce n’est pas tout! Car l’actrice espagnole s’est offerte le luxe d’inclure l’une de ses plus grandes amies dans la vraie vie dans l’histoire. Il s’agit de Nico Romero, qui a donné la vie aux jumeaux Pablo et Julio Santos Villanueva au Les filles du câble et qui personnifie désormais aussi un personnage nommé Julio. Il est à noter que Nico Romero et Nadia De Santiago formaient l’un des couples les plus aimés de la série et que jusqu’au dernier épisode ils se sont battus pour garder leur relation aussi forte que possible.

« Nadia est une femme totale. J’ai la chance d’être avec elle depuis de nombreuses années et de profiter de la vague expansive de talent et de puissance qui, sans chichi ni guirlandes bruyantes (si courantes aujourd’hui) inonde tout où elle passe et qui fait d’elle un leader naturel. En silence, Nadia mange le mondeRomero a écrit sur son profil Instagram. Et j’ajoute : « Mon partenaire est devenu mon patron et cela me rend énormément fier”.

