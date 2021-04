Aidy Bryant raconte la fois où un médecin a supposé qu’elle voulait perdre du poids

La vie d’Aidy Bryant a une façon inconfortable de refléter son personnage dans « Shrill » de Hulu. Et parfois, c’est l’inverse.

Comme la comédienne de « Saturday Night Live », qui a lancé sa propre ligne de vêtements grande taille en 2019, l’a récemment déclaré au Washington Post, elle a basé une scène de la saison trois sur quelque chose qui lui était arrivé dans la vraie vie lorsqu’elle a rendu visite à un nouveau médecin pour le première fois.

La troisième saison de « Shrill » avec Aidy Bryant fait ses débuts début mai. Celeste Sloman / Le Washington Post via Getty Images

Apparemment, lors de l’examen – qu’elle a subi au besoin pour obtenir une assurance lors de la préparation du tournage du film de 2016 « The Big Sick » – le médecin a vanté les vertus du pontage gastrique.

Selon Bryant, le médecin a déclaré que «les gens le font tout le temps».

Elle a pris cette expérience et l’a utilisée presque à la lettre dans la nouvelle (et dernière) saison de « Shrill », dans laquelle son personnage Annie finit par voir un médecin qui se substitue à son médecin régulier. Le nouveau doc ​​mentionne désinvolte qu’elle devrait également envisager une chirurgie de pontage gastrique.

C’est une réaction trop courante aux femmes de taille, dit Bryant, 33 ans.

Bryant dans « The Big Sick » de 2016. Images de films

« Leur hypothèse est que j’ai (perdre du poids) comme objectif, et juste en me regardant, ils supposent que c’est la raison pour laquelle je suis là au bureau du médecin », a ajouté Bryant.

« Shrill » a fait de sérieux efforts pour redéfinir la façon dont les femmes plus grandes sont représentées dans les émissions de télévision, de ne pas utiliser le mot « grosse » à ne pas rendre une scène de sexe risible simplement parce qu’elle n’est pas mince.

« Je peux penser à un million d’exemples, et je ne nommerai pas de noms, où le sexe entre une femme de taille plus et un homme est représenté par le fait qu’elle saute sur lui puis il tombe », dit-elle. « C’est un classique. Et il y a quelque chose de tellement humiliant et dévastateur à ce sujet pour moi. C’est comme essayer de le blaguer plutôt que de trouver sincèrement un moment vraiment drôle. Dans une scène de sexe normale entre deux personnes de taille normale, vous pourriez toujours trouver comédie dans ce domaine. Et je pense que notre émission le fait. «

Bryant dans «Shrill». Allyson Riggs / Hulu

Mais dans l’ensemble, a-t-elle noté, il s’agit d’essayer de changer les stéréotypes des gens sur les femmes de taille plus (et les hommes aussi).

« On suppose que si vous êtes gros, vous avez renoncé à vous-même », a déclaré Bryant. « Et c’est comme, je fais de l’exercice tout le temps. Je ne mange pas de beignets pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. »

