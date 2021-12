Enola Holmes: Mycroft’s Dangerous Game Graphic Novel, avec Millie Bobby Brown, fait sa première couverture

Le prochain roman graphique de Legendary Comics YA Enola Holmes : le jeu dangereux de Mycroft, de l’auteur Nancy Springer, écrit par Mickey George avec des illustrations de Giorgia Sposito, se dirige vers nous. Mettant en vedette la ressemblance de Millie Bobby Brown (Godzilla contre Kong, Choses étranges) en tant que jeune et brillant Enola, le roman graphique présentera une histoire originale qui relie les aventures du premier film avec la suite très attendue à venir sur Netflix.

Reprendre là où le film exceptionnellement populaire de l’année dernière s’est arrêté, les lecteurs et les fans rejoindront Enola, la sœur adolescente rebelle de Sherlock Holmes (Henry Cavill), dans une aventure palpitante et découvriront le nouveau mystère auquel elle est confrontée. Après qu’un mystérieux groupe d’anarchistes ait enlevé son frère Mycroft (Sam Claflin), Enola enquête sur sa disparition dans l’espoir de le sauver et de récupérer quelque chose de précieux qu’il lui a pris. Avec l’aide de Lord Tewkesbury et d’un jeune garçon dans les rues nommé Shag, elle découvre la vérité derrière l’enlèvement de son frère et dévoile une toile de mystère qui l’emmène profondément dans le métro de Londres alors qu’elle tente de déjouer le complot infâme des anarchistes !

« Nous sommes ravis d’étendre le monde et l’histoire d’Enola avec une nouvelle aventure passionnante dans notre roman graphique de cette équipe créative extrêmement talentueuse », a déclaré Nikita Kannekanti, rédacteur en chef de Legendary Comics. « Nancy a inventé une histoire vraiment amusante avec de nouveaux personnages charmants et des visages familiers qui reviennent. J’espère que les fans apprécieront de résoudre le mystère avec Enola ! Springer a poursuivi : « Ce fut un grand plaisir de développer ce nouveau Enola Holmes aventure avec une équipe aussi talentueuse, et c’est un plaisir encore plus grand d’être personnellement inclus en tant que caméo dans le roman graphique ! Peux-tu me trouver? »

La série de livres de Nancy Springer nominée pour le prix Edgar, Les mystères d’Enola Holmes, est composé de six romans qui mettent une touche féminine dynamique sur le plus grand détective du monde et sa brillante famille, et présente les aventures passionnantes d’Enola, une super-détective douée à part entière qui déjoue souvent ses célèbres frères et sœurs. Le premier film est devenu l’un des films Netflix originaux les plus regardés de tous les temps avec environ 77 millions de foyers ayant choisi le film au cours de ses quatre premières semaines de sortie. La suite est actuellement en tournage.

Mickey George (écrivain) est un écrivain et illustrateur, dont le premier roman graphique Le chasseur de coeur sorti de Legendary Comics en août 2021, et travaille sur son webcomic steampunk LGBTQ + Le roi des ennuis. Lorsqu’elle n’écrit pas de bandes dessinées, elle travaille à la bibliothèque et écrit des scripts de jeux pour des applications de roman visuel. Elle vit actuellement à Salt Lake City avec deux gros chiens et beaucoup trop de livres.

Giorgia Sposito (artiste) est une dessinatrice de bande dessinée italienne qui a travaillé pour plusieurs éditeurs. Elle a commencé comme encreuse pour IDW Publishing le Doctor Who : Prisonniers du temps et Star Trek : Khan. Depuis, elle travaille comme artiste pour Zenescope Entertaiment (Charmé, les pays des merveilles série), Titan Comics (Doctor Who : Le dixième docteur séries, Les nombreuses vies de Doctor Who, et Doctor Who : Le treizième docteur Vol 1 : Un nouveau départ, et Dynamite Comics (Bague Bettie Page & Apocatéquil). En 2019, elle a travaillé pour Legendary Comics sur ‘Carnival Row : Sparrowhawk. Elle travaille actuellement à nouveau avec Legendary Comics sur Enola Holmes et sur un projet appartenant au créateur pour Vault Comics.

Le super-détective adolescent bien-aimé devient comique dans Enola Holmes : le jeu dangereux de Mycroft le 23 août 2022. Vous pouvez regarder Enola Holmes sur Netflix.





