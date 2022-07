That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 5 de la saison 2 de That Girl Lay Lay a été officiellement confirmée et, pour cette raison, tous les fans de cette série sont vraiment ravis de regarder son prochain épisode. Pour obtenir tous les détails, de nombreux fans recherchent sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations sur la date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5. Si vous voulez connaître toutes les autres informations comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien d’autres choses.

C’est une série télévisée comique américaine et elle a été créée par David A. Arnold. Le premier épisode de cette série est sorti le 23 septembre 2021 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tourne autour de Sadie et ici, vous verrez essentiellement qu’elle a du mal à faire sa marque à l’école et a besoin d’un meilleur ami à qui parler. Après le Lay Lay, un avatar artificiellement intelligent entre dans l’histoire. Au fur et à mesure que la série progresse, vous la trouverez très intéressante et deviendrez toujours plus excitée de découvrir ce qui va se passer ensuite dans la série. Actuellement, beaucoup de ses fans recherchent la date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5. Faites-le savoir.

That Girl Lay Lay Saison 2 Épisode 5 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 2 de That Girl Lay Lay. Le nom de cet épisode est « Bars » et il sortira le 11 août 2022. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt. Attendez simplement la date indiquée ci-dessus.

Où diffuser cette fille Lay Lay?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Nickelodeon et c’est le réseau officiel de cette émission. Si vous souhaitez y accéder en ligne, vous pouvez le regarder sur Vudu. La disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre région. Il faudra donc le vérifier avant.

Liste des épisodes de la saison 2 ?

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

N’est-ce pas un problème

Les jeux de hamburgers

Journée de la boutique de beauté de Lay Lay

Lay Lay obtient un animal de compagnie

Barres

Fami-Lay-Lay-Réunion

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de cette série. Faites-nous connaître vos personnages préférés de cette série.

Gabrielle Nevaeh Green comme Sadie

Tiffany Daniels comme Trish, la mère de Sadie

Thomas Hobson comme Bryce, le père de Sadie

Peyton Perrine III comme Marky

Caleb Brown comme Jeremy

Andrea Barber comme principal Willingham

Ishmel Sahid dans le rôle de Woody

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de la saison 2 de That Girl Lay Lay; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 5 de la saison 2 de That Girl Lay Lay, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

