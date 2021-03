Bob Marley Biopic obtient le directeur du roi Richard, Reinaldo Marcus Green

Paramount’s Bob Marley Biopic a trouvé son directeur en Le roi Richard barreur Reinaldo Marcus Green. Deadline rapporte que Green a officiellement embarqué dans le projet, qui sera produit par les membres de la famille de la défunte icône du reggae Ziggy Marley, Rita Marley et Cedella Marley au nom de Tuff Gong. Robert Teitel produit également.

« La musique de Bob Marley vit en chacun de nous, » Reinaldo Marcus Green a déclaré Deadline dans un communiqué. «Ses paroles transcendent les continents, les couleurs, les croyances et des générations de gens. Cela guérit. Cela combat. Cela saigne l’amour et la vérité. C’est un véritable honneur et un privilège de travailler avec Ziggy et la famille Marley, et Paramount Pictures pour raconter son histoire. la vie. Le public veut connaître le vrai Bob, l’homme ainsi que la légende. J’espère que ce film nous permettra de mieux comprendre son parcours, sa musique, et continuera à porter le flambeau de son héritage avec humilité et grâce. de tous, l’amour. «

Ziggy Marley a ajouté: « Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler activement pour approfondir le partage de l’héritage de qui est notre père Bob Marley est. C’est une responsabilité incroyable que nous assumons avec Reinaldo et l’équipe de Paramount de raconter l’histoire de notre père d’une manière qui l’honore vraiment et qui divertira, éclairera, élèvera et inspirera ses fans et son public du monde entier. C’est comme ouvrir une fenêtre qui n’a jamais été ouverte auparavant. «

Green entre dans le projet avec une expérience biopic, alors qu’il dirigeait le prochain biopic Le roi Richard pour Will Smith et Warner Bros. Avec Smith dans le rôle principal, le film suit le père des stars du tennis Serena et Venus Williams. Le film sortira en novembre, mais il crée déjà beaucoup de buzz pour la saison des récompenses en tant que gros prétendant à la saison des récompenses 2022-23. Le casting comprend également Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jon Bernthal et Tony Goldwyn.

L’année dernière, le dernier film de Green, Joe Bell, créée au Festival international du film de Toronto. Autre biopic, le film met en vedette Mark Wahlberg dans le rôle de Joe Bell, l’homme qui s’est lancé dans une marche à travers le pays pour sensibiliser au harcèlement après le suicide de son fils. Il était initialement prévu de sortir le mois dernier avant d’être retiré du calendrier, et il n’est pas clair pour le moment quand Joe Bell obtiendra une large diffusion.

Pionnier de la musique reggae, Bob Marley est l’un des artistes musicaux les plus connus de tous les temps. Avec des chansons à succès comme « One Love », « Buffalo Soldier », « Jammin ‘, » Pourriez-vous être aimé, et Chanson de la rédemption, les airs de la fin de la Jamaïque sont toujours appréciés par les fans du monde entier. Malheureusement, Marley est décédé d’un cancer en 1981 à l’âge de 36 ans, mais pas avant de s’établir comme l’un des artistes les plus populaires et les plus aimés de la planète.

On ne sait pas encore qui pourrait incarner Marley dans le film, mais ce ne sera pas un exploit facile pour aucun acteur. Heureusement, le projet semble être entre de bonnes mains avec Green à la barre. Cette nouvelle nous vient de Deadline.