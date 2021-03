Comment diriger 3 et 4 personnes sur Instagram

Vous pouvez désormais diriger plusieurs personnes sur Instagram avec la nouvelle fonctionnalité Live. C’est ainsi qu’ils sont activés.

Dans une tentative de regagner du terrain perdu devant des plateformes comme Clubhouse, Instagram a décidé d’en profiter pour lancer un nouvelle fonctionnalité dans son outil en direct, Instagram Live.

À présent, il est désormais possible de faire des vidéos en direct avec d’autres personnes grâce à quoi Instagram appelle « Live Rooms » ou « live rooms », où c’est désormais possible invitez trois autres personnes afin qu’ils participent avec nous.

Des chambres pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes viennent sur Instagram

Comme indiqué par l’entreprise dans un article sur le blog Facebook, les « Live Rooms » donnent aux créateurs une plus grande liberté et de nouvelles façons de générer des revenus grâce aux badges.

Vous pouvez également utiliser les fonctions de shopping et collecte de fonds, et il est prévu d’introduire structures de modération et de nouveaux utilitaires audio.

Instagram précise que, l’année dernière, de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser des vidéos en direct du réseau social. Par conséquent, ils affirment que cette fonction est là pour convaincre tous ceux qui n’ont pas encore décidé de franchir le pas.

Comment faire vivre une personne à 4 sur Instagram

Commencer un vidéo en direct sur Instagram avec plusieurs autres personnes, c’est simple. Pour ce faire, il vous suffit de vous assurer que la dernière version d’Instagram est installée, puis de suivre ces étapes:

Ouvrez Instagram et faites glisser votre doigt vers la droite depuis l’écran principal. Entrez un titre et sélectionnez l’icône «Pièces» ou «Pièces». Choisissez les personnes auxquelles vous souhaitez participer à l’émission en direct. Vous pouvez choisir entre les personnes qui ont demandé à participer ou les rechercher manuellement. La salle commence. Une fois à l’intérieur, vous pouvez ajouter d’autres participants (jusqu’à un maximum de trois).

Le déploiement des live rooms d’Instagram est toujours en cours. Par conséquent, il est possible que vous n’ayez toujours pas cette option disponible sur votre mobile. Si tel est le cas, il devrait arriver le plus tôt possible via une mise à jour de l’application.

