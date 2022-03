Oscar Isaac a montré son dur entraînement pour Moon Knight

Disney+

L’acteur a montré en images le dur entraînement qu’il a suivi pour devenir le super-héros Moon Knight. Impressionnant!

©IMDBOscar Isaac dans Moon Knight

Disney+ première Chevalier de la lunela série qui présente pleinement le Univers cinématographique Marvel à Marc Spector, un mercenaire présumé mort et grâce au dieu égyptien de la lune Khonshu acquiert des pouvoirs en même temps qu’un grave trouble dissociatif de la personnalité qui finit par compliquer la vie du personnage. Comme tous les super-héros de la marque, cette interprétation est exigeante physiquement pour le protagoniste.

oscar isaac Il n’est pas étranger aux grandes franchises et à la participation à des projets où les enjeux sont importants. Chevalier de la lune est un pari fort merveille car il présente des thèmes matures tels que la maladie mentale, des éléments de terreur et même de violence jamais vus auparavant dans le contenu MCU. Tout cela signifiait que l’acteur de guerres des étoiles et X Men Je donnerais 100% pour le rôle.

Oscar Isaac et sa formation

Ce pourcentage dont nous parlons comprend également la préparation physique qui est généralement un standard dans les projets de super-héros actuels. L’industrie aime présenter ses acteurs comme s’ils pouvaient vraiment accomplir les exploits que nous voyons à l’écran. On peut ainsi voir Chris Hemsworth porter les bras d’un personnage mythologique ou Scarlett Johansson faire des pirouettes dévastatrices.

la série de Disney+ être forcé de oscar isaac s’entraîner dur. Son look confirme qu’il a dû faire de la musculation avec du conditionnement aérobie, mais ce qui a le plus retenu l’attention de la préparation de l’interprète talentueux, c’est une vidéo dans laquelle on le voit pratiquer les arts martiaux et la chorégraphie de manière très habile, révélant ce qui laissera peu travailler pour son cascadeur double.

oscar isaac a été préparé avec des notions dans différents arts martiaux et l’utilisation d’éléments essentiels pour Chevalier de la lunetout en développant une agilité typique d’un félin en action, ainsi qu’en ayant le temps d’apprendre des chorégraphies complexes qui donnent à l’émission télévisée un plus que les fans de la Univers cinématographique Marvel vous apprécierez sûrement.

