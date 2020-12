Matthew McConaughey était un mannequin avant qu’il ne frappe gros en tant que star de cinéma

Matthew McConaughey est connu pour sa beauté. Il a été identifié comme un sex-symbol depuis un certain temps et a été nommé l’homme le plus sexy du monde par Gens en 2005.

Cependant, malgré son visage attrayant, l’une de ses premières opportunités dans l’entreprise a été d’être mannequin et non d’acteur.

Matthew McConaughey a fait du mannequinat à la main à l’université

«J’avais l’habitude de me ronger les ongles en continu, je n’avais rien», a déclaré McConaughey. «Et cette dame m’a dit, elle dit: ‘Vous avez de très belles mains, mais vos ongles sont horribles.’ Elle dit: ‘Je pense que je peux vous trouver un travail de mannequin si vous arrêtez de vous mâcher les ongles.’ «

En tant qu’étudiant fauché, l’intérêt de McConaughey a été immédiatement piqué.

«J’ai dit:« Combien cela rapporte-t-il? », A poursuivi McConaughey. «120 €? Je ne me suis jamais mâché les ongles depuis. J’ai aussi eu ce travail.

Matthew McConaughey était également serveur dans un bar Black Blues

McConaughey a également eu un autre concert en dehors de la modélisation de la main. Avant de décrocher ce poste, il a travaillé comme serveur dans un bar de blues noir. Malheureusement, il n’était pas le membre le plus populaire du personnel du bar, c’est pourquoi il était si excité d’obtenir le concert de mannequinat.

« [$120] était autant que deux nuits [at work]», A déclaré McConaughey. «Je travaillais, j’étais serveur dans un bar de blues entièrement noir. Et le plus que j’ai jamais fait – parce que de tout le personnel, [they] Je ne voulais pas qu’un Blanc les attendait – la plupart que je gagnais était de 72 € la nuit. Je me souviens donc que 120 € était un gros coup.

Matthew McConaughey sauterait les cours pour faire du travail d’AP

Avant de se retrouver devant la caméra, les opportunités d’emploi de McConaughey dans le cinéma se limitaient principalement au travail d’assistant de production. Cependant, il suivait toujours des cours.

«Je portais un téléavertisseur ces deux dernières années lorsque j’étais à l’école de cinéma», a déclaré McConaughey. «Et j’étais dans les classes d’honneur, et une partie de cela était la participation. … J’essayais de faire travailler l’AP en ville, et tout ce que je pouvais obtenir en dehors des cours qui avait à voir avec le fait d’être devant la caméra, derrière la caméra, j’allais le faire.

La détermination de McConaughey était admirable, mais ses professeurs n’étaient pas fans du fait qu’il saute des cours.

«Je me souviens que les enseignants disaient: ‘Mais comprenez, la fréquentation est un gros problème ici.’ Et je me suis dit: « Écoutez, si mon téléavertisseur se déclenche et était au milieu de la classe, et qu’ils veulent que j’auditionne pour cette vidéo de Dwight Yoakum à Dallas, je suis hors d’ici et je vais lui donner un coup.' »

Heureusement, ses professeurs l’ont adouci et lui ont permis d’aller poursuivre son rêve. Il a accepté de se présenter à chaque examen et à la fin de ses études, il a pu gagner un tas de C.

Matthew McConaughey est devenu une star de cinéma

Après une période de travail en tant que PA, les choses ont changé pour McConaughey quand il a eu l’occasion de dire quelques lignes dans Hébété et confus. Ce rôle lui a donné son moment décisif, et il n’a jamais regardé en arrière.