Le drame de triche d’Addison Rae, Bryce Hall et Samantha Salvador expliqué

Que s’est-il passé entre Addison Rae, Bryce Hall et Samantha Salvador? Voici une ventilation détaillée de toutes les rumeurs de tricherie.

Bryce Hall a nié avoir trompé sa petite amie Addison Rae, après que des rumeurs aient commencé à circuler selon lesquelles il s’était égaré lors d’un voyage à Las Vegas.

Addison et Bryce (surnommé Braddison par les fans) sont l’un des couples les plus aimés de TikTok. Le duo a officiellement commencé à sortir ensemble pour la deuxième fois en octobre 2020. On pense que Addison et Bryce sont également sortis ensemble au début de 2020.

Malheureusement, le couple a récemment été frappé par un scandale de tricherie impliquant l’actrice adulte Dana Wolf et l’influenceuse Instagram Samantha Salvador. Mais que s’est-il réellement passé? Voici votre guide complet des allégations de triche.

Le drame de tricherie d’Addison Rae, Bryce Hall et Samantha Salvador a expliqué. Photo: @addisonraee via Instagram, @brycehall via Instagram, @saiviantha via Instagram

Que s’est-il passé entre Addison Rae et Bryce Hall? Bryce Hall a-t-il trompé Addison Rae avec Dana Wolf?

Les allégations de tricherie du Bryce Hall ont toutes commencé à la suite d’un voyage à Las Vegas. En février, Bryce s’est rendu à Sin City avec ses amis influenceurs via un jet privé. Cependant, peu de temps après leur retour à Los Angeles, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Bryce avait trompé Addison à Las Vegas. Des SMS présumés de la star de cinéma pour adultes Dana Wolfe ont également été exposés.

YouTuber Keemstar a partagé des captures d’écran de textes qui auraient été entre Dana et un ami sur sa chaîne Drama Alert. Les textos, qui lui avaient été envoyés par un mystérieux influenceur (qui leur avait demandé 75 000 € !!!), montraient Dana affirmant qu’elle avait rencontré Bryce Hall deux fois pendant le voyage. Keemstar a déclaré qu’il n’avait aucune preuve que les textes étaient même réels et Bryce a nié toutes les allégations à Keemstar. Il a également affirmé qu’il intenterait une action en justice.

Plus tard, Addison a tweeté et supprimé « déçu mais pas surpris » et « chiffres » qui, selon les fans, se référaient aux allégations de tricherie. Les photos de Bryce mangeant dans le même restaurant qu’Addison avec YouTuber Tana Mongeau ont ensuite suscité des spéculations sur la séparation du couple.

Lundi (1er mars), Bryce a abordé les rumeurs sur Twitter, en écrivant: « Je n’ai pas trompé Addison. » Bryce a également parlé à Kevin Wong, et a déclaré: « Tout va bien. Je ne sais pas pourquoi tout le monde réagit de manière excessive, mais jusqu’à ce que nous fassions notre propre truc ou disions quoi que ce soit – je ne sais pas, j’ai l’impression que tout le monde réagit de manière excessive à propos de la merde stupide. »

Je n’ai pas trompé Addison. – Salle Bryce (@BryceHall) 1 mars 2021

Samantha Salvador a nié les allégations de tricherie de Bryce Hall.

Selon la rumeur, Bryce Hall aurait triché avec l’influenceuse Instagram Samantha Salvador (également connue sous le nom de Saiviantha), qui était également à Las Vegas avec Bryce et ses amis. Samantha a partagé des photos du voyage sur Instagram Stories et a crié à son vlog, cependant, on ne sait pas comment les rumeurs ont réellement commencé.

Samantha a maintenant nié que quoi que ce soit se soit passé entre elle et Bryce sur Instagram Stories. « Je n’allais pas à l’origine aborder cela parce que la vérité ressort toujours, euh, mais maintenant que mon nom et mon nom sont là-bas et traînés dans la boue, je pense qu’il est important de dire ma part », a-t-elle expliqué. . « En fait, j’ai rencontré Bryce et son équipe ce soir-là parce que j’étais en contact avec un très bon ami à moi pour y aller pour le travail. C’était une activité de type réseau. »

Samantha a poursuivi en disant qu’elle n’était jamais seule avec Bryce parce que leurs deux amis étaient présents et qu’il passait la majorité du temps sur FaceTime à Addison. Elle a ajouté: « Il n’y avait rien de ce que j’ai constitué qui était déloyal du tout. Il était sur FaceTime à Addison plusieurs fois. Il lui a même donné une sérénade avec le piano. Rien que je ne pourrais jamais considérer comme déloyal. »

Elle a poursuivi: « D’après ce que j’ai vu au cours de ces six heures avec ces gars-là, il s’est comporté de manière très favorable. Comme, il avait une petite amie. Il n’y avait rien que j’ai vu qui soit malhonnête, ou quoi que ce soit que j’appellerais louche ou bizarre. Je Je ne me suis jamais rapproché de Bryce de cette façon. Il a une petite amie, il est dans une relation heureuse, nous respectons les relations ici. Tout cela est tout simplement disproportionné. «



Addison Rae Instagram Stories. Photo: @addisonraee via Instagram

Addison Rae est-il célibataire maintenant? A-t-elle rompu avec Bryce Hall?

Addison Rae et Bryce Hall n’ont pas confirmé que leur relation était terminée. Peu de temps après la nouvelle de tricherie, Addison a été vue visiblement bouleversée par des paparazzi qui ne cessaient de la presser au sujet des allégations de tricherie et de l’état de sa relation.

Addison a maintenant publié une déclaration sur Instagram Stories, qui disait: « Je vous aime tous et je suis toujours très reconnaissant pour les paroles aimables et le soutien que vous me montrez. Partager ma vie avec vous me rend heureux, mais certaines choses que je choisis pour gérer hors ligne.

« Quand et si je veux partager, je prendrai cette décision. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. La haine n’est jamais la réponse. »

