Blade: Marvel sur le point d’ajouter un nouvel acteur au film avec Mahershala Ali

L’univers cinématographique Marvel (MCU) a plusieurs projets attendus, mais si vous devez en citer un en particulier, c’est Lame. C’est que, pour beaucoup, de la main de tireurs d’élite de Wesley Entre 1998 et 2004, la trilogie du personnage qui a contribué à ouvrir la voie aux films de super-héros a été vue dans les salles. Une décennie plus tard Hombre de Hierro il a lancé l’une des franchises les plus importantes de l’histoire de l’industrie.

Au Comic Con de San Diego En 2019, il a été annoncé que le double vainqueur du oscar, Mahershala Ali, avait été choisi pour jouer Lame. Depuis, il y a eu très peu de nouvelles à ce sujet. Le film sera réalisé par Bassam tariq et il sera écrit par Stacy Osei-Kuffour, qui parmi ses projets récents peut dire avec fierté qu’il faisait partie de l’équipe créative derrière la version de Veilleurs de HBO.

Tout indique que le tournage de Lame débuterait au deuxième trimestre 2022 et maintenant, selon les versions de Le journaliste hollywoodien, le film est sur le point d’ajouter un nouvel artiste à sa distribution. Il s’agit de Delroy Lindo, qui serait en train de négocier son contrat et on n’a pas encore révélé quel rôle le personnage mi-humain, mi-vampire pourrait occuper dans le film.

Le dernier travail vu de Mignon il a été Le plus dur sera la chute, le western à succès qui a été créé Netflix le 22 octobre et se concentre sur la vie de différents personnages afro-descendants qui existaient à l’époque des cow-boys. Delroy il s’est mis à la place de Bass reeves, le shérif qui finit par s’allier avec le gang Nat amour mettre fin à la tyrannie de Rufus buck. Dans le réel, Reeves il a été le premier shérif de couleur du Mississippi.

Première apparition officielle de Blade

Le caractère de Lame a été créé par marv l’homme-loup et Gén Colan en 1973 en tant que personnage mineur dans la collection d’horreur de merveille La tombe de Dracula. L’accueil des fans fait de lui rapidement un personnage de plus grand poids. Il s’agit d’environ une moitié humaine et moitié vampire qui a acquis ces pouvoirs après que sa mère ait été mordue par un vampire juste avant d’accoucher. Au le MCU on pouvait l’entendre sur la scène post-générique de Éternels Protagonisée par Pentecôte danois (Kit harington), qui est en passe de devenir Chevalier noir.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂