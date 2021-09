L’acteur de Venom 2 taquine une relation toxique qui pourrait déclencher un autre méchant de Spider-Man

Malgré celui de Tom Hardy Venin apparemment avoir les mains pleines avec l’arrivée tant attendue de Carnage de Woody Harrelson, Venom: Let There Be Carnage La star Stephen Graham a taquiné un autre méchant pour Eddie Brock et son ami symbiote à gérer. Graham doit incarner le détective Patrick Mulligan, qui espère utiliser Brock pour retrouver les restes des victimes du meurtre de Kasady, une tâche obsessionnelle qui l’a rendu amer et en colère.

« Il a une puce sur l’épaule pour de nombreuses raisons. Il y a eu un incident majeur en tant que jeune recrue, où il a tiré sur une jeune fille – cela l’a marqué mentalement et il a perdu l’audition de son oreille gauche, ce qui est devenu un handicap pour sa carrière dans la police et l’a affecté à des emplois subalternes. Il était constamment ignoré par la hiérarchie du système policier, et c’est un homme en colère et amer. «

Stephen Graham a ajouté que Mulligan est rapidement contrarié par Eddie Brock grâce au journaliste qui a eu une interview avec le tristement célèbre tueur, quelque chose qu’il pense qu’il devrait plutôt recevoir.

« Eddie a la dernière interview avec Cletus Kasady – quelque chose à laquelle il pense qu’il devrait avoir droit, et pas un journaliste voyou arrogant. »

Partir du mauvais côté du détective lésé de Graham causera certainement à Eddie Brock toutes sortes de problèmes, mais les choses pourraient être encore pires pour le journaliste en croisade si Mulligan suivait l’arc qu’il fait dans les pages des bandes dessinées Marvel. . Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, Mulligan sera plus familier aux fans de bandes dessinées en tant qu’hôte du symbiote connu sous le nom de Toxin.

Créé par Peter Milligan et Clayton Crain, Toxin est considéré comme le plus fort et le plus dangereux de la race symbiote, et a des liens avec Carnage, ayant été engendré par lui dans certaines versions de son histoire. Dans cet esprit, ainsi que l’idée du ridiculement talentueux Stephen Graham rejoignant Hardy et Harrelson en tant qu’autre symbiote étant certainement beaucoup trop bonne pour que Sony la laisse passer, il semble que Mulligan causera des problèmes à la fois à Brock et à son alter ego.

Réalisé par Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, et basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy, Venom : qu’il y ait un carnage trouve Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, un journaliste d’investigation qui est l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui l’imprègne de capacités surhumaines et d’un alter ego violent connu sous le nom de Venom. La bromance symbiotique sera plus que jamais remise en question grâce à l’arrivée de Cletus Kasady de Woody Harrelson, un tueur en série psychotique fou qui devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre connu sous le nom de Carnage.

Serkis a récemment décrit le film comme une « histoire d’amour », mais peut-être pas le genre d’histoire d’amour auquel vous vous attendriez. « Il s’agit essentiellement de la relation extraordinaire entre le symbiote et l’hôte », a expliqué le cinéaste. « Toute histoire d’amour a ses pièges, ses hauts et ses bas ; la relation de Venom et Eddie cause absolument des problèmes et du stress, et ils ont une quasi-haine l’un pour l’autre. Mais ils doivent être ensemble – ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre. C’est la camaraderie – l’amour – les choses qui font vraiment référence aux relations. «

Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle. Cela nous vient du site officiel de Sony.

Sujets : Venom 2, Venom, Spider-man