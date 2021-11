Star Wars : la série Ahsoka Tano a déjà sa Sabine Wren

Lego Char d'assaut blindé (AAT) - 75283

Affrontez les droïdes de combat avec le héros Jedi Ahsoka Tano et le soldat clone d'Ahsoka. Mais fais attention! Le char d'assaut blindé des droïdes comprend des armes puissantes. Esquivez les projectiles tirés avec les fusils à ressort. Et attention aux canons de l'AAT. Vous avez besoin de toutes vos compétences Jedi pour créer ce légendaire Star Wars: Gagnez le combat Clone Wars!Recréez des batailles passionnantes entre la 501e Légion et les Battle Droids de Star Wars: La guerre des clones avec ce superbe jouet de construction LEGO® pour les enfants du char d'assaut blindé (AAT) (75283) Cet ensemble comprend 2 figurines LEGO® Star Wars™ (Ahsoka Tano et Ahsoka's Clone Trooper), des figurines LEGO d'un droïde de combat pilote AAT et d'un autre droïde de combat, et des armes sympas, dont 2 sabres laser, pour des aventures pleines d'action. Le jouet de construction AAT comprend une variété de fonctionnalités intéressantes pour des combats passionnants, dont 2 fusils à ressort, une tourelle rotative avec canon réglable en hauteur, ainsi que des trappes à l'avant et une tourelle pour contenir les droïdes de combat. - Ce jouet de construction de 286 pièces est un excellent cadeau de vacances et offre un défi de construction amusant et stimulant pour les garçons et les filles de 7 ans et plus. • Se combine bien avec d'autres ensembles LEGO® Star Wars™ pour un jeu encore plus créatif - Le jouet de construction AAT mesure environ 12 cm de haut, 21 cm de long et 14 cm de large. Les fans peuvent également conduire le véhicule dans le jeu LEGO® Star Wars: La saga Skywalker pour encore plus de plaisir - Cet ensemble de construction est alimenté par l'imagination des enfants - donc aucune pile n'est requise. Que les enfants construisent et jouent seuls ou s'amusent en famille ou entre amis, les aventures galactiques ne se terminent jamais! - Vous cherchez des jouets de construction amusants pour un enfant qui découvre les ensembles LEGO®? Ces Star Wars: L'ensemble Clone Wars comprend des instructions imprimées faciles à suivre pour que les enfants puissent construire l'ensemble de manière totalement indépendante... et se sentir aussi géniaux qu'un Jedi! Les enfants (et les fans adultes) peuvent construire et exposer eux-mêmes les ensembles de construction LEGO® Star Wars™, ainsi que reconstituer des scènes célèbres de la saga Star Wars ou créer leurs propres histoires uniques. - Les briques LEGO® répondent aux normes les plus élevées de l'industrie depuis 1958, elles sont donc cohérentes et se connectent et se séparent facilement à chaque fois - vous n'avez donc pas besoin de la Force! - Les briques et les pièces LEGO® sont testées de presque toutes les manières imaginables, vous pouvez donc être sûr que cet ensemble LEGO Star Wars™ AAT répond aux normes de sécurité les plus élevées ici sur Terre - et à celles d'une galaxie lointaine, très lointaine. !