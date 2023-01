Keanu Reeves dit « Wait and See » sur John Wick: Chapitre 5

John Wick Star Keanu Reeves joue les choses prudemment quand il s’agit de John Wick: Chapitre 5, l’acteur disant qu’ils attendent de voir à quel point le public réagit à la quatrième sortie à venir. S’adressant à Total Film, Reeves continue d’être son humble moi habituel et veille à ne pas simplement s’attendre à John Wick: Chapitre 5 être une fatalité. Malgré la popularité écrasante de la franchise.





« Vous devez voir comment le public réagit à ce que nous avons fait. La seule raison pour laquelle nous avons eu la chance de faire ces films est que les gens ont aimé ce que nous avons fait. Je pense donc que nous devons attendre et voir comment le public réagit. J’espère qu’ils l’aimeront.

Le plan initial était de tirer Jean mèche 4 et Jean mèche 5 dos à dos, mais ces plans ont été modifiés afin de se concentrer uniquement sur le quatrième chapitre. Le réalisateur Chad Stahelski ressent la même chose que Reeves à propos d’un cinquième chapitre et dit qu’il aura peut-être besoin d’une petite pause avant de se replonger dans le monde plein d’action de Wick.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Vous devrez peut-être me donner à moi et à John Wick une petite pause. Demandez-moi dans quelques mois. La semaine prochaine, je prie les dieux du cinéma pour que je termine celui-ci. »

Avec Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Ian McShane, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Scott Adkins, Clancy Brown, Shamier Anderson, George Georgiou et Rina Sawayama, John Wick: Chapitre 4 trouve le tueur à gages imparable face à un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde, forçant de vieux amis à devenir des ennemis.

John Wick: Chapitre 4 devrait être publié par Lionsgate le 24 mars 2023.





La franchise John Wick pourrait bientôt avoir son propre univers partagé

Porte des Lions

Pendant que Keanu Reeves, Chad Stahelski et le public attendent de voir si John Wick: Chapitre 4 engendrera une cinquième sortie, nous savons déjà que nous reviendrons dans ce monde violent d’assassins à l’avenir. Un spin-off, Ballerineest maintenant en développement, l’écrivain Shay Hatten estimant que le projet pourrait conduire à un John Wick univers partagé.

« Je pense que ce film ouvre de plus en plus d’avenues dans ce monde. Il y a toutes ces petites poches de différentes familles criminelles et différents coins du monde que John n’aura peut-être jamais de raison d’aller visiter dans sa quête d’histoire principale », Hatten a expliqué. « Mais ‘Ballerina’, à travers l’objectif du théâtre de ballet que nous voyons John visiter dans le troisième film, explore un personnage qui a traversé cela, puis est envoyé en voyage dans une nouvelle poche du monde de Wick. Je pense que c’est un concept que nous n’avons vu dans aucun des quatre films précédents. Je pense que cela montre vraiment ce potentiel illimité d’expansion et d’exploration des zones grises de ce monde.

Réalisé par Len Wiseman, Ballerine aura lieu entre les événements de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et le prochain John Wick : Chapitre 4. Dirigé par Pas le temps de mourir star Ana de Armas en tant que ballerine-assassin nommée Rooney, le projet dérivé suivra une fois de plus un maître assassin cherchant à se venger alors que la ballerine titulaire tente de traquer les assassins qui ont tué sa famille.

Ballerine mettra en vedette Ian McShane, Lance Reddick, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno et Keanu Reeves dans le rôle de John Wick.