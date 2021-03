Pourquoi les gens sont-ils fous? Dr. Oz est l’hôte d’invité Jeopardy? | Rob Miller

Des millions d’Américains se connectent au Dr Oz chaque semaine dans le but d’en savoir plus sur les dernières tendances en matière de santé et de bien-être. Mais cette semaine, Péril les fans peuvent se connecter à l’émission de jeu-questionnaire préférée de tout le monde, animée par Dr. Oz, et beaucoup ne sont pas ravis.

Que ce soit sur un jeu télévisé ou sur des suppléments de perte de poids, le Dr Oz vaut-il vraiment la peine d’être écouté? Nous enquêtons sur certaines des affirmations qu’il a faites, ainsi que sur ses références dans le but d’éliminer le bon, le mauvais et le carrément laid. Et nous le faisons sous forme de question.

Qui diable est le Dr Oz?

Au cas où vous auriez vécu sous un rocher pendant une grande partie des deux dernières décennies, le Dr Oz (nom complet Mehmet Oz) est une personnalité de la télévision qui, depuis 2009, anime une émission intitulée – vous l’avez deviné – Le spectacle du Dr Oz. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à Harvard et a obtenu son doctorat en médecine de l’Université de Pennsylvanie en 1986, ainsi qu’un MBA de la Wharton School of Business.

Avant d’organiser sa propre émission, il est apparu en tant qu’expert de la santé sur Le spectacle d’Oprah Winfrey pendant cinq saisons. Il est également l’auteur de centaines de documents de recherche, de livres et d’articles évalués par des pairs dans des revues médicales, et est le cofondateur de Sharecare Inc., une plate-forme de questions-réponses interactive qui permet aux experts du secteur de répondre à des questions liées à la santé.

De quels « miracles guérit » il a été ravi?

Quiconque a regardé l’émission pendant un certain temps sait que le Dr Oz vante un certain nombre d’extraits et de plantes entièrement naturels qui sont le dernier «remède» pour un large éventail de conditions. La liste se rallonge de plus en plus. Pour perdre du poids, il a vanté des extraits naturels tels que la baie d’açai, la baie de goji, l’extrait de café vert et les cétones de framboise. Pour l’anti-âge, il favorise une grande variété de «cures» comme la crème à la vitamine B3, l’extrait de busserole et les capsules de lipowheat. Il en parle dans plusieurs de ses segments à l’antenne, et beaucoup d’entre eux semblent assez intrigants. Je veux dire, qui ne voudrait pas prendre une pilule et perdre du poids ou paraître plus jeune du jour au lendemain?

Quelles allégations réfutables a-t-il faites?

Eh bien, à cette époque, il a sérieusement survendu le danger des boîtes de jus, avertissant son public des dangers des niveaux d’arsenic dans le jus de pomme. La Food and Drug Administration, ainsi que son ancien camarade de classe et rédacteur en chef de la santé d’ABC News, le Dr Richard Besser, se sont prononcés contre ces allégations. « Mehmet, je suis très bouleversé à ce sujet. Je pense que c’était extrêmement irresponsable », a déclaré le Dr Besser. « Cela me rappelle de crier au feu dans une salle de cinéma. » La FDA a déclaré: « Il n’y a aucune preuve d’un risque pour la santé publique lié à la consommation de ces jus. »

Dans un autre incident, Oz a donné le même temps d’antenne à des groupes contre et en faveur de la «thérapie réparatrice» (mieux connue sous le nom de «thérapie de conversion») pour les personnes LGBTQ +, sans réfutation, malgré l’American Medical Association, l’American Academy of Pediatrics et d’autres respectés. organisations déclarant que ces efforts de changement sont non seulement inefficaces mais nuisibles. En donnant aux deux groupes une plate-forme égale, l’implication est que les deux parties ont du mérite, malgré les protestations des communautés médicales et psychiatriques.

Quant à ces suppléments de perte de poids qu’il mentionne dans son émission, fonctionnent-ils vraiment? Pas nécessairement. L’étude sur le grain de café vert a finalement été rétractée, et bien que certaines recherches aient montré que les cétones de framboise aidaient à stimuler le métabolisme, ce qui en théorie devrait vous aider à perdre du poids, elle n’a jamais été testée sur les humains.

L’article continue ci-dessous

Alors devriez-vous le croire?

Le Dr Oz a subi de nombreuses pressions de la part des législateurs et des politiciens qui l’accusent d’avoir fait des déclarations fausses et non fondées sur les suppléments et les extraits, ce qui alimente à son tour les faux spécialistes du marketing en utilisant son nom pour promouvoir une grande variété de suppléments entièrement naturels. Mais le problème n’est pas seulement avec le Dr OZ, bien qu’il ait admis dans une interview au Sénat dirigée par l’ancienne sénatrice Clarie McCaskill que certains des produits qu’il a approuvés et promus «n’ont pas la capacité scientifique de présenter comme des faits» et qu’il « utilisait un langage fleuri … qui était censé être utile, mais qui a fini par être incendiaire et a fourni du fourrage à des annonceurs sans scrupules ».

Un autre problème est que les gens profitent de son nom pour promouvoir les choses dont il raffole. Par exemple, il existe de nombreux « flogs » (faux blogs) et des reportages supposés qui utilisent sa ressemblance pour promouvoir une grande variété d’extraits qu’il loue. Ils utilisent des lignes comme « As Seen On Dr Oz! « et des citations comme » Le miracle numéro un dans une bouteille pour brûler les graisses, comme mentionné par le Dr Oz. « Rob Miller, fondateur du blog de revue de supplément populaire SupplementCritique.com, explique, » Dr. Oz connaît ses affaires, mais quand il mentionne à quel point quelque chose est efficace pour aider à perdre du poids, les escrocs écoutent. « À leur tour, des industries entières apparaissent littéralement du jour au lendemain en vendant tout ce qu’il prêche, souvent sous forme d’essai gratuit. Dr Oz et Oprah Winfrey a réglé des poursuites avec plusieurs entreprises en utilisant leurs images pour promouvoir les produits de baies d’açai.

Le Dr Oz sera-t-il le prochain successeur d’Alex Trebek? Si la réaction sur Twitter est une indication, ses fonctions d’hébergement peuvent aller dans le sens du grain de café vert: finalement rétractée.

Rob Miller est le fondateur de SupplementCritique.com, une ressource de premier plan de l’industrie sur une grande variété de suppléments. C’est un passionné de sport et de nutrition qui prend des suppléments depuis l’âge de 18 ans.