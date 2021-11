Quel Spider-Man sauve MJ dans la bande-annonce de No Way Home ?

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est certes venu avec de grandes révélations et des confirmations officielles, mais une grande question demeure : Tobey Maguire et Andrew Garfield sont-ils dans le film ? À ce stade, il semble évident que les deux acteurs apparaîtront dans le film lorsqu’il sortira en salles le mois prochain, même si personne ne veut l’admettre avant. Les fans sont toujours convaincus que les acteurs seront de retour après que la nouvelle bande-annonce n’ait montré aucun d’eux.

Peut-être qu’au moins un de ces Spider-Men est dans la nouvelle bande-annonce de No Way Home après tout, ou au moins une partie de lui. Les fans ont déjà remarqué un moment dans la bande-annonce où le lézard est apparemment frappé dans les airs par un assaillant invisible, ce qui fait spéculer que Maguire et Garfield ont été numériquement supprimés des images pour garder leur inclusion secrète. À un autre moment, les fans ont observé ce qu’ils pensaient être une partie du bras de Garfield qui n’était pas complètement retirée de la remorque.

Avec ces choses à l’esprit, il va de soi que les autres Spidey sont encore très susceptibles d’apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cela permettrait également à Peter Parker d’Andrew Garfield de trouver une rédemption après avoir échoué à sauver Gwen Stacy dans L’incroyable Spider-Man 2. Dans la nouvelle bande-annonce, on peut voir le MJ de Zendaya tomber d’un échafaudage dans un moment qui rappelle la mort de Gwen Stacy. Le Spidey de Tom Holland la poursuit, mais dans un plan rapproché séparé, nous pouvons voir juste la main d’araignée d’un Homme araignée atteindre pour MJ.

La bande-annonce met évidemment en scène la scène pour donner l’impression que c’est Holland Spidey qui évite à MJ de subir le même sort que Gwen Stacy d’Emma Stone. Il doit y avoir tellement plus que nous ne voyons pas dans ces images, cependant, et certains fans pensent que ce sera en fait le Spidey de Garfield qui se précipitera pour sauver MJ. Si c’est vrai, cela pourrait être un moyen pour que Peter, d’une certaine manière, ait une autre chance de réussir là où il a échoué auparavant, même si c’est avec des personnes différentes dans une chronologie alternative.

Bien sûr, ce ne sont que des théories. Il est également tout aussi possible que le Holland Spidey fasse (espérons-le) la sauvegarde de la scène afin de rappeler ce qui s’est passé avec Gwen Stacy dans L’incroyable Spider-Man 2. Nous devons également nous rappeler que l’inclusion de Garfield n’est pas confirmée à 100%, même s’il semble plus probable qu’improbable qu’il sera dans le film aux côtés de Tobey Maguire. Il est peut-être tenu par contrat de se taire, c’est donc difficile à dire avec certitude, mais Garfield a toujours nié son implication dans le film.

« Écoutez, je ne suis pas dans le film », a récemment déclaré l’acteur dans Today. « J’aime Homme araignée, J’ai toujours. J’étais tellement content d’avoir joué le rôle, et je suis tellement excité de voir ce qu’ils font avec le troisième, tout comme vous, pour être honnête. Non, ce n’est pas une réponse diplomatique. Je le pense vraiment, vraiment. J’aime Tom Holland. J’aime Jon Watts. J’aime Amy Pascal et Kevin Feige et ce qu’ils ont fait avec ces films et ce personnage. C’est un personnage important pour moi. Je suis donc vraiment impatient de voir ce qui se passera dans le troisième, comme vous l’êtes. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre 2021. D’ici là, les fans n’auront qu’à continuer à deviner ce qui se passera réellement dans le long métrage attendu.





