Black Panther: Wakanda Forever Star discute de l’influence qu’Ironheart aura sur le MCU

Suite de Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours introduira plusieurs nouveaux personnages dans le MCU déjà empilé, l’un d’eux étant Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, alias Coeur de pierre. S’adressant à EW, Thorne a expliqué ce qui l’a attirée dans le rôle de Riri, offrant un aperçu de ce que le public peut attendre du dernier super-héros Marvel.





« J’adore le fait qu’elle soit pleinement elle-même. Elle n’est certainement pas la super-héroïne typique ou traditionnelle. Elle est tout d’abord Riri Williams, l’étudiante de 19 ans, puis il y a toute cette histoire d’Ironheart qu’elle doit comprendre. «

Panthère noire : Wakanda pour toujours Le réalisateur Ryan Coogler a quant à lui révélé des détails sur l’influence qu’Ironheart aura sur certains des visages les plus familiers de Marvel, en particulier celui de Shuri, joué par Letitia Wright.

« Elle apporte un type d’énergie différent, mais elle a aussi des similitudes avec des personnages que nous avons déjà vus dans cet univers. Le film traite de beaucoup de choses, mais l’une d’entre elles est des repoussoirs – des gens qui existent en contraste, mais il y a un fil de similitude. Dans ce film, nous voyons Shuri rencontrer quelqu’un qui a des choses en commun avec elle mais qui est aussi très, très différent.

Créée en 2016 par les écrivains Brian Michael Bendis et l’artiste Mike Deodato, Riri Williams est une adolescente étudiante en ingénierie et super-génie certifiée qui fabrique une armure similaire à celle de la légende Marvel. Homme de fer. Devant être interprété par Si Beale Street pouvait parler et Judas et le Messie noir star Dominique Thorne, Riri fera ses débuts dans Panthère noire : Wakanda pour toujours avant de se lancer dans sa propre série Disney+.

Coogler a expliqué pourquoi l’introduction de Coeur de pierre est si important pour le MCU, comparant le personnage à Miles Morales alias Spider-Man.

« Je me souviens quand Riri a été inventée dans l’édition, et il y avait un niveau d’excitation autour d’elle. C’était similaire à quand Miles Morales a été inventé. Ayant vécu avec ces personnages archétypiques pendant si longtemps, c’est toujours excitant de voir quelqu’un venir et prendre le surnom avec un arrière-plan différent. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir en novembre

Studios Marvel

Marvel Studios’ Panthère noire : Wakanda pour toujours nous ramène à la nation autrefois secrète, où la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje doivent se battre pour protéger Wakanda des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa. Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia et Everett Ross et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda après s’être retrouvés envahis par une menace sous-marine.

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo, Dominique Thorne comme Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel comme Aneka, Tenoch Huerta comme Namor, Martin Freeman comme Everett K. Ross et Angela Bassett comme Ramonda. De plus, le reste de la distribution de soutien comprendra Isaach de Bankolé, Dorothy Steel, Danny Sapani, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Kamaru Usman et Richard Schiff.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU. La Coeur de pierre La série, quant à elle, devrait être diffusée sur Disney + fin 2023 et fera partie de la phase cinq.