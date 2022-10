The Redeemer Team : de quoi parle le nouveau documentaire sportif de Netflix

Netflix

Un nouveau documentaire est arrivé sur Netflix qui a été discuté à la fois aux États-Unis et en Argentine pour une raison particulière. Découvrez en quoi consiste The Redeemer Team !

©NetflixThe Redeemer Team : de quoi parle le nouveau documentaire sportif de Netflix.

L’équipe de basket-ball des États-Unis se caractérise depuis 1992 par le fait d’avoir les meilleurs joueurs du monde, c’est pourquoi ils sont également connus sous le nom de « Équipe de rêve » et c’est pourquoi à partir de l’année mentionnée, ils ont remporté presque toutes les médailles d’or dans le Jeux olympiques. Oui, presque tous parce qu’à Athènes en 2004, leur chemin a été interrompu par Argentine et ne leur a laissé aucune chance de se battre pour la première place. Compte tenu de cela, il y a eu une crise dans la sélection et ils ont eu une résurgence qui a été dépeinte dans L’équipe du Rédempteurnouveau documentaire du service de streaming Netflix.

Depuis le premier JJ.OO. qu’ils n’étaient que des joueurs du NBA, il y avait une domination pratiquement totale sur le reste des pays, puisque c’est là que se concentre ce qui est actuellement la compétition de basket-ball la plus importante au monde et le pays dans lequel émergent les meilleurs. Cependant, tout a changé lorsque Argentine Il a été le premier à mettre la Dream Team à genoux lors de la Coupe du monde d’Indianapolis 2002 et à faire savoir que l’équipe n’était plus imbattable.

Comme annoncé il y a quelques semaines, il s’agit d’un partenariat entre la plateforme et le Comité International Olympique pour développer ce documentaire qui suit de près les événements de la Jeux Olympiques de Pékin 2008. À travers des coulisses et des images inédites, nous verrons la lutte pour l’or olympique après le revers d’Athènes en 2004, où ils ont été éliminés par Argentinequi finira plus tard par remporter la médaille d’or.

Le film raconte le processus de construction d’équipe avec des entretiens perspicaces avec des joueurs et des entraîneurs, de Dwayne Wade et LeBron James jusqu’à Mike Krzyzewski, connu sous le nom de Coach K, reflétant comment le sélectionné a établi une nouvelle norme dans le sport. Dans sa présentation, Patauger a dit: « En 2008, j’ai joué avec mes héros, toutes stars, amis et futurs coéquipiers. En plus de gagner et de montrer au monde que nous étions toujours les plus dominants, notre autre grand défi était de changer la perception de ce que tout le monde pensait du jeu. ! NBA et USA Basketball ».

« Ce film amènera les téléspectateurs directement à l’intérieur de cette équipe et des Jeux olympiques de Pékin en 2008 en mettant en valeur la personnalité et la dynamique d’un groupe spécial de superstars qui se sont réunies pour revendiquer la suprématie du basket-ball sur la plus grande scène du sport. »a dit Marc Parkman, directeur général d’Olympic Channel Services. Produit, réalisé et écrit par Jon Weinbach, L’équipe du Rédempteur est maintenant disponible sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂