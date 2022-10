Nouveaux OPPO A77 : tout savoir sur le dernier milieu de gamme de la marque

OPPO a présenté une variante de son A77 5G, qui pour l’instant n’est officielle qu’en Thaïlande. Avec ce téléphone, OPPO introduit un nouveau modèle sur le marché du milieu de gamme.

En juin dernier, OPPO a présenté l’A77 5G, un téléphone destiné au milieu de gamme avec quelques spécifications très intéressantes pour un téléphone de sa gamme. Parmi eux, nous avons trouvé une batterie de 5 000 mAh et un processeur MediaTek Dimensity 810.

Maintenant, la firme asiatique a présenté un nouveau modèle, OPPO A77s. Ce nouveau venu destiné à attaquer le trône du milieu de gamme n’est pas compatible avec les réseaux 5G et, curieusement, intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 680.

Voici les OPPO A77

Dimensions 163,74 x 75,03 x 7,99 mm Lester 190 grammes Filtrer LCD 6.56″HD+ densité de pixels ~269ppi Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 Go Système opératif ColorOS 12.1 fonctionnant sur Android 12 Stockage 128 Go extensible via carte microSD appareils photo AVANT : 8MP f/2.0 | ARRIÈRE : 50MP f/1.8 ; 2 MP monochrome avec f/2.4 Tambours 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W Les autres Lecteur d’empreintes digitales sur le côté, haut-parleurs stéréo prix de départ A partir de 241 euros (à changer)

OPPO partage avec Xiaomi l’habitude de ajouter une lettre à vos modèles pour créer de nouvelles variantes. Le dernier exemple serait les Xiaomi 12T et 12T Pro, présentés en septembre dernier. Ce nouveau A77 ressemble beaucoup au A77 que nous connaissions déjà, c’est sa façon de chercher la différenciation.

Ce nouveau modèle continue d’être un moyen de gamme ordinaire, bien qu’il ait des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, l’écran a une taille standard (6,56 pouces) avec une résolution HD +, mais il est frappant qu’il ait un Taux de rafraîchissement de 90 Hz.

le devant pas très différent de ce qui est typique dans cette gamme: une encoche en forme de goutte pour loger la caméra frontale (avec un capteur de 8 MP) et des cadres très fins (sauf sur la tranche inférieure) pour délimiter la surface tactile.

Le panneau arrière a deux capteurs de caméra. Le principal est de 50 MP, tandis que le second objectif n’est que de 2 MP et est monochrome ; axé sur les portraits.

Il est également intéressant de noter la inclusion d’un processeur Qualcomm Snapdragon 680 au lieu de l’habituel MediaTek Helio G35, tandis que la RAM a la taille non négligeable de 8 Go. La mémoire interne a une capacité de 128 Go et est extensible via une carte microSD.

La seule différenciation entre les deux modèles de ce terminal qui sera disponible c’est seulement et exclusivement la couleur. Sinon, ils sont identiques. Il peut être porté avec un dos orange ou un aspect cuir noir.

Pour l’instant le téléphone Il est déjà officiel en Thaïlande et il n’est pas encore clair qu’il sera vendu dans le monde entier. Son prix de départ est d’environ 241 euros au taux de change, qui, selon nous, sera ajusté à l’inflation européenne s’il est finalement vendu ici.

