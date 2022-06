Les gens sont très inquiets pour Jonathan dans Stranger Things

La quatrième saison de Choses étranges a chuté il y a un peu moins d’une semaine, et les fans ne peuvent s’empêcher de spéculer sur ce qui va se passer ensuite.

Oui, les gens ont été si prompts à se gaver du premier volume de la saison, qui est publié en deux parties.

Les fans sont très inquiets, en particulier pour Jonathan Byers (Charlie Heaton), et ils se sont rendus sur Reddit pour partager leurs théories.

Jonathan est le frère aîné de Will, et il a eu un rôle réduit dans le premier volume de la saison quatre de la série de science-fiction à succès.

« Voici ce que je pense », a écrit un utilisateur de Reddit. «Jonathan n’a pas fait grand-chose d’autre que d’être le grand frère protecteur.

«Je pense que Will va revenir à Hawkins et être un buffet de traumatismes que Venca finira par posséder. Jonathan tirera un Billy et se sacrifiera pour sauver Will, puis Nancy et Steve se réuniront.

Charlie Heaton dans le rôle de Jonathan Byers dans Stranger Things. Crédit : Netflix

Un second a accepté, ajoutant: « Je pensais exactement la même chose … lui et son ami stoner ne sont que du soulagement comique et Jonathan sera bientôt complètement éliminé de l’histoire d’une manière ou d’une autre. »

Cependant, Jonathan n’est pas le seul personnage qui inquiète les fans.

Un troisième a écrit: «Honnêtement, Jonathan et Will pourraient mourir. Ils ont zéro point en tant que personnages.

Pendant ce temps, un quatrième a convenu que la fin était proche pour Jonathan.

« La croissance du personnage ne progresse pas : vérifiez.

« Est devenu sans rapport avec l’histoire : vérifiez.

« Empêcher la relation de se produire : check.

« S’il meurt en sauvant Will ou Nancy, ils peuvent recommencer à expédier Steve et Nancy sans le drame d’une rupture régulière.

« J’ai l’impression que l’écriture est sur le mur. »

Charlie Heaton avec Finn Wolfhard et Noah Schnapp dans Stranger Things. Crédit : Netflix

Cependant, tous les fans n’étaient pas si inquiets pour Jonathan (et Will), et ils ont partagé pourquoi nous en verrons plus.

« Steve est définitivement en train de mourir », a spéculé l’un d’eux. « Je ne comprends pas ce que ces gens disent, ce n’est pas parce que Will Mike et Jonathan ne sont pas très concentrés en ce moment qu’ils ne le seront pas à l’avenir.

« Ils sont tous aux prises avec des choses, les tuer maintenant semblerait aléatoire et cela n’aurait aucun sens. »

La possibilité que l’un des membres de la distribution d’origine soit tué a également été évoquée par la distribution elle-même.

Dans une interview aux côtés de Noah Schnapp, Millie Bobby Brown a déclaré à The Wrap : « Nous avons tous peur que l’un de nous meure. »

Schnapp a ajouté: « L’un de nous va mourir. Ou plus. Le casting est tellement grand.

Brown avait précédemment déclaré qu’elle souhaitait que les producteurs s’améliorent pour tuer les personnages.

« Les Duffer Brothers sont des sorties sensibles qui ne veulent tuer personne », a-t-elle déclaré.