« La maison de papier » : 5 mystères que la série Netflix laisse en suspens

La cinquième saison de « Le vol d’argent » ( » Money Heist » en anglais) a répondu à la plupart des questions principales de la série espagnole Netflix et a mis un terme définitif à l’histoire des voleurs menés par le professeur, cependant, il reste encore des questions sans réponse et des fils de discussion en suspens.

Malgré deux pertes très importantes, Nairobi et Tokyo, le groupe a réussi à obtenir l’or de la Banque d’Espagne et à sortir vivant de cet endroit, bien que l’opinion publique pense le contraire. Les derniers épisodes ont également révélé le rôle de Tatiana et Rafael dans le braquage, et le côté qu’Alicia Sierra a choisi.

Alors quelles sont les questions qui n’ont pas été résolues dans la dernière saison de « Le vol d’argent« ? Screen Rant a partagé une courte liste.

1. QU’EST-CE QUE LA NOTE QUE L’ENSEIGNANT LAISSE DIT POUR RAFAEL ?

Avant d’entrer à la Banque d’Espagne, le professeur remet à Alicia une note pour son neveu Rafael, que Sierra utilise finalement pour éviter une confrontation avec le groupe de Tatiana et parvenir à un accord. Mais ce qui est dit sur ce papier n’est pas montré.

Alicia Sierra remet à Rafael la note du professeur (Photo : La casa de papel / Netflix)

2. QU’EST-IL ARRIVÉ À L’ÉQUIPEMENT DE LA FONDERIE ?

Alors que les protagonistes de « Le vol d’argent« Ils surveillaient les otages et la police, un groupe dirigé par Bogotá et Nairobi était chargé d’extraire l’or et de le transformer en pépites. Mais après que Tamayo soit entré dans la banque, on en a entendu davantage.

Nairobi et Bogotá ont dirigé l’équipe de fonderie (Photo : La casa de papel / Netflix)

3. QU’EST-IL ARRIVÉ À LA BLESSURE D’HELSINKI À LA JAMBE ?

Dans la première partie de la cinquième saison, Helsinki est grièvement blessé lorsque l’équipe de Sagasta provoque une explosion pour entrer dans la banque. Les chirurgiens qui entrent assurent que le Serbe sera boiteux, mais à la fin de la série Netflix, on le voit comme si de rien ne lui était arrivé.

Helsinki a été guéri comme par magie de sa blessure à la jambe à la fin de « La casa de papel » (Photo: Netflix)

4. TORRES ET LES AUTRES OTAGES ONT-ILS REÇU L’ARGENT PROMIS ?

Lors du premier braquage, un groupe d’otages a décidé d’aider le gang en échange d’une récompense monétaire, qui devait être envoyée lorsque tout serait terminé. Mais dans les saisons suivantes de « Le vol d’argentLe sujet n’a plus été évoqué. Donc Torres et les autres ont reçu l’argent promis ?

Torres a-t-il été payé pour aider le groupe du professeur ? (Photo : La casa de papel / Netflix)

5. QU’EST-IL ARRIVÉ À MONICA ET À SON TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE ?

Après avoir tiré sur Arturito, Monica a commencé à avoir des hallucinations avec le vrai père de son fils, alors elle a décidé de s’injecter de la morphine pour se calmer, en fait, quand Tokio est mort, elle était très droguée. Cependant, en quittant la banque, il semble que tout soit revenu à la normale.