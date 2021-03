Actualités du monde 4K Ultra HD (Critique)

Tom Hanks apporte son meilleur rôle de papa à la table Nouvelles du monde arrive en 4K Ultra HD cette semaine. Voici notre revue complète de la sortie de cette semaine!

Le film

J’ai raté Nouvelles du monde quand il est sorti en salles pendant la période de Noël. Premièrement, parce que je ne me dirigeais pas vers les théâtres à l’époque, et deuxièmement, les westerns n’ont jamais vraiment été mon «truc». Heureusement, Nouvelles du monde parvient à apporter une histoire de personnage réconfortante avec quelque chose d’important à dire, le tout emballé dans un package passionnant.

Réalisé par: Paul Greengrass

Écrit par: Luke Davies, Paul Greengrass

Mettant en vedette: Tom Hanks, Helena Zengel

Date de sortie 4K / Blu-Ray: 23 mars 2021

Le film se déroule dans les années qui ont suivi la guerre civile, où le capitaine Jefferson Kyle Kidd (de l’armée confédérée au Texas), parcourt le Sud déchiré par la guerre pour partager des histoires de journaux à travers le pays pour «un centime une oreille». Bien qu’il soit charmant et bien parlé, les blessures de la guerre sont profondes et les voyages solitaires de Kidd consistent autant à chercher la fermeture et à s’échapper que de gagner sa vie.

Le monde de Kidd prend un tournant, cependant, quand le long de la route, il rencontre une jeune fille, laissée sur le bord de la route après que son entraîneur ait été attaqué. Il est rapidement évident que la fille, Johanna (bien qu’elle se réfère à elle-même comme Cigale) a été confiée à une tribu amérindienne et était en train d’être renvoyée dans un avant-poste local. Les deux ont du mal à communiquer, mais trouvent un équilibre qui leur permet de voyager ensemble.

Elle commence comme un ennui dont Kidd a hâte de se débarrasser, car il est obligé de continuer à voyager avec elle à la recherche de toute famille restante. Au cours de leur voyage, cependant, ils forment un lien. Malgré leur part de traumatisme, ils trouvent un moyen de travailler les uns avec les autres et en trouvent un morceau qui manque. Au fur et à mesure que la route devient plus dangereuse, le duo doit trouver un moyen d’avancer et une raison de continuer.

Si vous n’avez pas vu le film, je ne donnerai aucun spoilers ici. Pour être honnête, cependant, le film fait à peu près ce que vous attendez de lui, et vous saurez probablement comment tout cela se terminera. Malgré cela, cependant, c’est une histoire engageante qui vous attire avec un travail de caractère et des performances solides. Même si vous voyez la fin venir à un kilomètre de distance, il est impossible de ne pas sentir vos émotions bouger et la tension monter à mesure qu’ils rencontrent de nouveaux problèmes.

Bien que je ne puisse pas dire que je regarderai celui-ci encore et encore (encore une fois, les occidentaux ne le font tout simplement pas pour moi), c’était beaucoup mieux que prévu. Avec de superbes performances et un design de production époustouflant qui donne vie à la période d’après-guerre civile, News of the World est un grand drame de caractère que tout fan occidental adorera.

Vue et son

J’ai mentionné à quel point Nouvelles du monde et le transfert 4K (provenant directement de Native 4K) lui donne une apparence incroyable. L’image est nette et claire, ce qui permet au paysage magnifique de briller même dans les scènes les plus sombres. Cela aide à vendre l’idée que le public regarde une fenêtre sur le passé et semble tout simplement joli à regarder.

Le son est tout aussi impressionnant, permettant aux sons subtils de la nature sauvage de s’infiltrer sur les côtés. J’avais l’impression de partager leur camping avec eux, et en plein milieu de la fusillade. Même ainsi, le dialogue reçoit la priorité appropriée et ne se sent jamais maîtrisé. D’un point de vue technique, le 4K Ultra HD apporte la marchandise.

Fonctionnalités bonus

Nouvelles du monde est livré avec une copie blu-ray et numérique du film, ainsi que ces bonus sur le disque:

SCÈNES SUPPRIMÉES PARTENAIRES: TOM HANKS & HELENA ZENGEL – Soyez témoin de la relation de travail réussie (et très amusante) entre le vétéran du cinéma Tom Hanks et la nouvelle venue Helena Zengel. ACTION WESTERN – Explorez la création des scènes les plus excitantes et les plus stimulantes de NEWS OF THE WORLD. PAUL GREENGRASS FAIT DES NOUVELLES DU MONDE – Un regard sur la façon dont le réalisateur Paul Greengrass a réuni la meilleure équipe de réalisateurs pour réaliser l’ambition de toute une vie de faire un western. LE KIOWA – Les cinéastes expliquent pourquoi la représentation authentique du Kiowa était si importante pour eux. COMMENTAIRE DE FONCTIONNALITÉ AVEC LE CO-RÉALISATEUR / RÉALISATEUR PAUL GREENGRASS

Aucune des featurettes n’est particulièrement longue, mais offre des regards amusants sur la façon dont le film a vu le jour. J’ai adoré voir comment le VFX a créé plusieurs paysages uniques, tout en restant sur le même backlot et le même emplacement. C’est cool d’avoir un aperçu des prouesses techniques, même si les featurettes elles-mêmes n’offrent pas beaucoup de valeur de rejouabilité.