Black Panther: Wakanda Forever Clip trouve Okoye, Aneka et Dora Milaje en train de se battre

Un nouveau clip de Panthère noire : Wakanda pour toujours apporte l’action, alors qu’Okoye, la Dora Milaje et le nouveau personnage Aneka se battent avec une bande de soldats. Publié avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Mises à jour Marvella séquence est sûre d’avoir des fans excités pour ce qui va arriver quand Panthère noire : Wakanda pour toujours sort en salles le mois prochain.





Plus connu pour Je peux te détruire, l’actrice Michaela Coel, lauréate d’un prix BAFTA, rejoindra le monde de l’univers cinématographique Marvel en tant qu’Aneka. Guerrière wakandaise, cette dernière séquence démontre clairement son affinité pour le combat, Coel étant ravie d’amener le personnage LGBTQ + des pages de Marvel Comics en action réelle.

En plus d’aider Okoye et Dora Milaje dans leurs combats, Aneka sera au centre d’une romance interdite avec le commandant en second des forces spéciales entièrement féminines de Wakanda, Ayo, interprétée une fois de plus par Florence Kasumba. En fin de compte, cet élément est ce qui a convaincu Coel de rejoindre le MCU. « Cela m’a vendu sur le rôle, le fait que mon personnage est bizarre », a déclaré Coel à propos de sa décision de jouer Aneka. « Je me suis dit : j’aime ça, je veux montrer ça au Ghana. »

« Les gens disent, ‘Oh, ça va, c’est juste de la politique.’ Mais je ne pense pas que ce soit juste de la politique quand cela affecte la façon dont les gens vivent leur vie quotidienne », a poursuivi Coel, discutant de la dure législation anti-LGBTQ+ au Ghana. « C’est pourquoi il m’a semblé important d’intervenir et de jouer ce rôle parce que je sais que rien qu’en étant Ghanéen, les Ghanéens viendront. »





Panthère noire : Wakanda pour toujours sortira en salles en novembre

Studios Marvel

« Dans « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et Dora Milaje (dont Florence Kasumba) se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa », lit-on dans le dernier synopsis. « Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda. Présentant Tenoch Huerta dans le rôle de Namor, roi d’une nation sous-marine cachée, le film met également en vedette Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livinalli. « Black Panther: Wakanda Forever », réalisé par Ryan Coogler et produit par Kevin Feige et Nate Moore, sortira dans les salles américaines le 11 novembre 2022. «

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo, Dominique Thorne comme Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel comme Aneka, Tenoch Huerta comme Namor, Martin Freeman comme Everett K. Ross et Angela Bassett comme Ramonda. De plus, le reste de la distribution de soutien comprendra Isaach de Bankolé, Dorothy Steel, Danny Sapani, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Kamaru Usman et Richard Schiff.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.