La bande originale de la saison 2 de The Witcher sort un nouveau single « Kaer Morhen »

Milan Records a sorti un nouveau single de Le sorceleurLa bande originale de la saison 2 du compositeur Joseph Trapanese. Suite au single principal « Power and Purpose », la nouvelle chanson « Kaer Morhen » est la dernière de l’album complet de la bande originale, qui présente la musique de la deuxième saison très attendue de la série fantastique épique de Netflix. Nommé d’après l’emplacement du tristement célèbre donjon où les sorceleurs sont entraînés, « Kaer Morhen » est un numéro à cordes lourdes qui présente un premier crescendo d’orchestration émotionnellement excitante avant de passer à une conclusion plus sereine. Découvrez-le en visionnant la vidéo YouTube ci-dessous.

À propos du nouveau morceau, le compositeur Joseph Trapanese a déclaré : « Trouver le son de Kaer Morhen a été l’un des premiers axes de notre travail sur la saison 2. Nous devions représenter la force des sorceleurs, leur fraternité et leur lien, ainsi que l’histoire distinguée de Vesemir et l’école du loup. Je suis ravi de partager la première écoute du son de Kaer Morhen, et j’ai hâte que notre public entende cette musique continuer à se dérouler tout au long de la saison. »

Disponible le vendredi 17 décembre Le sorceleur : Saison 2 (Bande sonore de la série originale Netflix) présente une partition originale de Trapanese ainsi que trois pistes vocales supplémentaires interprétées par l’acteur Joey Batey, qui joue le rôle de Jaskier dans la série et est la voix derrière la chanson à succès virale de la saison 1 « Toss a Coin to Your Witcher. » La bande originale fait suite au succès massif de la bande originale de la saison 1, qui a amassé près de 300 millions de flux d’albums dans le monde depuis sa sortie.





Basé sur la série de livres fantastiques à succès, Le sorceleur est une épopée sur le destin et la famille. L’histoire des destins entrelacés de trois individus dans le vaste monde du continent, où les humains, les elfes, les sorceleurs, les nains et les monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal ne sont pas facilement identifiés. Le synopsis pour Le sorceleur La saison 2 se lit comme suit : « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia amène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Tandis que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur. »

Joseph Trapanese est surtout connu pour son travail de musique élégant pour des films à succès comme Tron: Legacy, Straight Outta Compton, Le plus grand showman, Oblivion, et le Série de raids. En tant que compositeur, arrangeur et producteur de musique pour le cinéma, la télévision, le théâtre et les jeux vidéo, il a collaboré avec un certain nombre d’actes musicaux traditionnels. Sa première grande rupture a eu lieu en 2010 lorsqu’il a travaillé avec Daft Punk sur la bande originale numérique de Disney’s Tron redémarrage/suite.

Trapanese a suivi ce succès en créant une partition avec Mike Shinoda de Linkin Park pour la sortie américaine du film d’arts martiaux indonésien 2011 Le raid : la rédemption (il continuerait sans Shinoda en 2014 avec Le Raid 2). La même année, il a aidé aux arrangements sur une poignée de pistes pour le hit révolutionnaire de M83 Vite, nous sommes en train de rêver, qui a conduit à la collaboration du couple sur l’épopée de science-fiction Tom Cruise 2013 Oubli. Pour 2017 Le plus grand showman, Trapanese a travaillé aux côtés de Pasek & Paul et John Debney, produisant des chansons et co-composant la partition.

Saison 2 de Le sorceleur fait enfin ses débuts sur Netflix le vendredi 17 décembre. Le sorceleur : Saison 2 (Bande sonore de la série originale Netflix) est disponible le même jour.











