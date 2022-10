Marvel a publié la première bande-annonce officielle d’Ant-Man et The Wasp: Quantumania

merveille

Après une matinée où des rumeurs affirmaient que la bande-annonce arrivait, le premier regard sur la suite d’Ant-Man dans le MCU a été publié. Ne le manquez pas!

© Studios MarvelMarvel a publié la première bande-annonce officielle d’Ant-Man et The Wasp: Quantumania.

La Univers cinématographique Marvel se prépare à clôturer une année pleine de premières avec Panthère noire : Wakanda pour toujoursclôturant ainsi la phase 4, mais la phase 5 commence également avec l’un des titres les plus attendus tels que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Il s’agit du troisième opus des super-héros interprétés par Paul Rudd et Evangeline Lilly qui vient de sortir son premier aperçu officiel et génère des commentaires parmi les fans pour l’apparition de Kang le conquérant.

Aux petites heures du matin dans la majeure partie de l’Amérique latine, des messages sont arrivés qui suggéraient de grandes nouveautés du long métrage. La première chose était un tweet sur le profil officiel @AntMan qui disait : « De grandes choses arrivent »suivi d’un post sur le réseau social du réalisateur Peyton Roseau avec une image mentionnant : « Attachez vos ceintures, vrais croyants… parce qu’Ant-Man est de retour… et comment !.

+Premier aperçu d’Ant-Man 3

Après les premiers avertissements, l’avance est arrivée qui avait déjà été présentée pour la première fois en juillet lors du San Diego Comic-Con 2022, où ce qui se passait n’était connu que par des descriptions et non avec une image claire, puisque les personnes présentes n’étaient pas lui leur a permis d’avoir leurs appareils pour le filmer. Maintenant c’est révélé et nous voyons à nouveau Scott Lang et Hope Van Dyne avec plus de terrain à couvrir à côté Cassie Langface à Kang. Découvrez la première bande-annonce !

De quoi s’agira-t-il ? Dans le film, qui lance la phase 5 du MCU, les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la guêpe. Rejoints par les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec de nouvelles créatures étranges et à se lancer dans une aventure qui les emmènera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient.

+Quand Ant-Man 3 sortira-t-il ?

Comme cela a été officialisé depuis un certain temps, au-delà de quelques délais, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira en salles le 17 février 2023. Peyton Roseau revient en tant que réalisateur et un casting composé de: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray.

