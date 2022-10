One Piece et Vans dévoilent les pièces de leur nouvelle collaboration

Les fans de »une pièce »Bientôt, ils pourront emmener les Pirates du Chapeau partout. Van’s vient d’annoncer une nouvelle collaboration avec l’anime qui aura une ligne spéciale de chaussures et d’autres articles comme des t-shirts, des sweats à capuche, des chapeaux et même un sac à dos.

La nouvelle gamme de produits comprend certaines des icônes reconnaissables de One Piece, allant des portraits des pirates du chapeau de paille, leur drapeau de pirate et leurs affiches « Wanted ». Une liste complète de tous les articles de la collection est disponible sur le site officiel de la collaboration VANS x One Piece, dont la date de sortie est fixée au 11 novembre.

Les nouvelles chaussures et maillots s’alignent parfaitement pour la sortie de »One Piece Film : Rouge’‘, qui sortira en Amérique le 3 novembre. » Film Red » est devenu l’un des plus gros succès au box-office au Japon, gagnant environ 122 millions de dollars rien qu’au Japon.

Poursuivant avec les produits liés à » One Piece », en février 2023 sortira le Choppertchi Tamagotchi, la version de poche pour animaux de compagnie créée par Bandaï où les fans pourront posséder et prendre soin de leur propre Chopper, le renne qui parle et médecin des Pirates du Chapeau de Paille. L’édition spéciale tamagotchi coûtera un total de 19 dollars, soit environ 400 pesos mexicains.

Le manga pirate bien-aimé créé par Eichiro Oda a fait ses débuts dans le Weekly Shōnen Jump de Shueisha en 1997, engendrant plus de 1 000 chapitres individuels. L’histoire suit Monkey D. Luffy, un capitaine pirate au corps en caoutchouc, alors que lui et son équipage naviguent sur Grand Line et se lancent dans une foule d’aventures loufoques et dangereuses. Avec plus de 516 millions d’exemplaires vendus, » One Piece » est la série de mangas la plus vendue de tous les temps.

C’est en 1999 que Toei Animation a commencé l’adaptation animée de » One Piece », qui compte actuellement un total de 1036 épisodes, qui peuvent actuellement être vus à travers Crunchyroll Oui Netflix.