« El Chapulín Colorado » est l’une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps, qui est une parodie d’émissions de super-héros. Bien qu’il ait été diffusé pour la première fois au Mexique le 26 novembre 1970 en tant que segment de « Les super génies de la table carrée », a continué à avoir son propre programme, tout comme « El Chavo del 8 », entre 1973 et 1979.

Pendant le temps qu’il était à l’antenne, ce héros en costume rouge avec un cœur imprimé sur sa poitrine avec le «CH», a gagné l’affection du public, qui attendait impatiemment son apparition sur les écrans quand quelqu’un a dit: « Oh, maintenant qui peut nous défendre? ». Immédiatement, cet homme de petite taille, maladroit, un peu lâche et craintif a quitté l’endroit le moins attendu pour affronter les méchants.

Comment oublier que grâce à ses antennes en vinyle il pouvait détecter la présence de l’ennemi ou qu’avec son chipote hurlant, sa seule arme, il se battait contre des criminels ou utilisait simplement ses pilules de chiquitolina pour se faire petit et découvrir ce qui se passait, toujours avec la fin de défendre ceux qui sont venus à lui.

Bien qu’il ait été bien accueilli, devenant l’un des spectacles de bande dessinée les plus importants d’Amérique latine, cette série a pris fin après sept saisons, sa dernière diffusion étant en septembre 1979, dans le dernier épisode, les principaux acteurs de la distribution semblent dire au revoir aux téléspectateurs. Cependant, cette fin a été modifiée au fil des ans, subissant une coupure de plusieurs minutes, qui n’ont jamais été rediffusées.

Dans le spectacle, notre héros est toujours présenté comme suit: « Plus agile qu’une tortue … plus forte qu’une souris … plus noble qu’une laitue … son bouclier est un cœur … c’est … El Chapulín Colorado ! « . (Photo: Televisa)

LES CHAPITRES PERDUS DE « EL CHAPULÍN COLORADO »

Selon le forum des adeptes de « El Chapulín Colorado », qui ont consulté Infobae, il y a plus de 40 chapitres perdus de cette série attachante. Et bien qu’ils n’aient été émis qu’une seule fois, après cela, ils ne sont plus sortis. Quels sont?

« La rencontre du siècle » (1975)

Ce chapitre se déroule dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. A cette occasion, Roberto Gómez Bolaños caractérise Adolf Hitler, tandis que Ramón Valdés et Carlos Villagrán apparaissent habillés en soldats des troupes nazies. Selon les fans dudit forum, après avoir été diffusé pour la première fois, il n’a plus jamais été diffusé. On ne sait pas pour quelle raison.

Autres chapitres manquants

Les autres sont: «Aventures à Vénus», «Torero El Chapulín Colorado», «folklore japonais» et «Ne soyez pas maladroit, Chapulín».

Le dernier épisode de « Chapulín Colorado »

On dit que les minutes coupées de la dernière émission et qui n’étaient plus diffusées appartiennent à l’heure de la présentation de l’émission « La Chicharra » en remplacement. Dans le chapitre original, avant que «El Chapulín Colorado» ne dise au revoir, apparaît Édgar Vivar, qui présente un aperçu du nouveau programme qui mettrait également en vedette Roberto Gómez Bolaños, qui jouerait un journaliste. Après cela, notre héros préféré apparaît avec toute l’équipe technique et artistique pour dire au revoir en disant: « Ils n’ont pas eu ma ruse ».